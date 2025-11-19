Wszyscy patrzyli na dłonie Nawrockiego. Dziennikarz od razu zapytał, co się dzieje
Karol Nawrocki po raz kolejny zaskoczył wszystkich. Choć znany jest raczej jako „twardziel”, tym razem zrobił coś niespodziewanego. Wszyscy z konsternacją patrzyli na jego dłonie, zastanawiając się, co takiego się stało.
Karol Nawrocki nie zwalnia tempa
Karol Nawrocki od początku swojej długiej kampanii prezydenckiej starannie kreował swój wizerunek. Były bokser, historyk i prezes Instytutu Pamięci Narodowej chętnie pokazywał swoją formę poprzez nagrania ukazujące jak wykonuje różnorodne ćwiczenia – czy to pompki czy wyciskanie na ławeczce. Również charakter kandydata na prezydenta miał być twardy, stanowczy i nieustępliwy.
Teraz kamery uchwyciły Karola Nawrockiego w niecodziennej sytuacji – wszystkie oczy skierowane były na jego dłonie. To, co uchwyciły media nie pasuje do kreowanego prze niego wizerunku „twardziela”.
Marta Nawrocka zdradziła prawdę o swoich dzieciach
Jednocześnie Karol Nawrocki nigdy nie ukrywał, jak ważna jest dla niego rodzina i najbliżsi – ukochana Marta i trójka dzieci: najstarszy Daniel, z poprzedniego związku żony, młodszy syn Antoni i najmłodsza córka – mała Kasia. W trakcie kampanii chętnie pokazywał się w ich towarzystwie, wielokrotnie podkreślając ich znaczenie i wkład w kampanię.
Niedawno Marta Nawrocka opowiedziała w wywiadzie dla w wpolsce.24, jak wygląda życie jej oraz jej najbliższych.
Mam małe dzieci. Antek gra w piłkę, chce iść na trening, na boisko, a Kasia chce iść na plac zabaw do dzieci, więc to robimy. Chce iść na rower – idziemy, ubieramy kaski, jedziemy. I podoba mi się to w naszym społeczeństwie, że jak widzą, że jestem prywatnie z dziećmi, uśmiechną się, pomachają, pozdrowią, ale nie naruszają tej przestrzeni prywatnej. I to mi się bardzo podoba – mówiła.
Karol Nawrocki zszokował wszystkich
Podczas jednego z niedawnych wywiadów, dla Radia Wnet Karol Nawrocki miał na swoich palcach u rąk kolorowe gumki – szybko pojawiły się głosy, że taka ozdoba raczej nie pasuje do jego twardego wizerunku.
Prowadzący wywiad dziennikarz również zwrócił uwagę na niecodzienne ozdoby na dłoniach prezydenta, więc wprost zapytał, dlaczego je nosi. To, co odpowiedział prezydent Nawrocki zaskoczył i rozczulił wszystkich odbiorców.
Jeśli chodzi o kolorowe spinki, gumki, to dostałem je od swojej córki w niedzielę i obiecałem, że będę nosił, aż spadną – wyznał.
Powiedział też, że początkowo miał aż trzy gumki, ale jedna z nich spadła w trakcie jednego z jego ciężkich treningów.
Staram się cztery razy w tygodniu, ale to są ciężkie, intensywne treningi – mówił.