Karol Nawrocki po raz kolejny zaskoczył wszystkich. Choć znany jest raczej jako „twardziel”, tym razem zrobił coś niespodziewanego. Wszyscy z konsternacją patrzyli na jego dłonie, zastanawiając się, co takiego się stało.

Karol Nawrocki nie zwalnia tempa

Karol Nawrocki od początku swojej długiej kampanii prezydenckiej starannie kreował swój wizerunek. Były bokser, historyk i prezes Instytutu Pamięci Narodowej chętnie pokazywał swoją formę poprzez nagrania ukazujące jak wykonuje różnorodne ćwiczenia – czy to pompki czy wyciskanie na ławeczce. Również charakter kandydata na prezydenta miał być twardy, stanowczy i nieustępliwy.

Teraz kamery uchwyciły Karola Nawrockiego w niecodziennej sytuacji – wszystkie oczy skierowane były na jego dłonie. To, co uchwyciły media nie pasuje do kreowanego prze niego wizerunku „twardziela”.