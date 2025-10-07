Katarzyna Cichopek to znana i uwielbiana aktorka oraz prezenterka. Dziś obchodzi swoje 43 urodziny. Z tej okazji od rana czekały na nią same niespodzianki, o które zadbał jej ukochany Maciej Kurzajewski. Tylko spójrzcie, jaki piękny gest.

To on był pierwszym chłopakiem Kasi Cichopek! Dla niego chciała wyjechać z kraju, ale wkrótce poznała Hakiela

Urodzinowy prezent Macieja Kurzajewskiego dla Kasi Cichopek

Katarzyna Cichopek to jedna z najpopularniejszych osobistości w polskim show-biznesie. Gwiazda zyskała popularność i sympatię widzów dzięki roli Kingi w serialu „M jak Miłość”, gdzie gra po dzień dzisiejszy. Obecnie jest także jedną z prowadzących w programie „Halo tu Polsat”, gdzie wraz ze swoim zawodowym i życiowym partnerem Maciejem Kurzajewskim budzą widzów o poranku.

Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą – Helena i Adam mają niezwykłe talenty

Dziś (7 października) jest szczególny dzień, dla aktorki, ponieważ obchodzi 43 urodziny. Warto wspomnieć, że dokładnie trzy lata temu w jej 40 urodziny na jaw wyszła jej relacja z Kurzajewskim, o czym poinformowała była żona dziennikarza. Najpierw Paulina Smaszcz złożyła Kasi w sieci życzenia urodzinowe, a następnie dodała:

Kasiu, zapytaj Maćka, co zorganizował dla mnie jako matki swoich dzieci na moje 40. urodziny. Odpowiedź brzmi: NIC. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko proszę, bo KŁAMCY tak szybko się nie zmieniają. Zapytaj też, co powiedział swoim synom, dlaczego jest teraz w Izraelu? Mimo wszystko spędzaj swoje urodziny wspaniale.

Sytuacja ta wówczas obiła się szerokim echem w mediach, aż po jakimś czasie w końcu para ogłosiła swój związek. Do dziś Kasia i Maciej tworzą szczęśliwą i piękną parę, a już 25 października mają stanąć na ślubnym kobiercu.

Przyjaciel Katarzyny Cichopek wygadał się na temat daty ślubu! Teraz komentuje: „Ciężko jest…”

Teraz okazji 43 urodzin aktorki i prezenterki, dziennikarz zorganizował dla swojej ukochanej niespodziankę w postaci tortu, co uwiecznił na nagraniu. W wideo widzimy w sumie dwa ciasta, a obecny był też serialowy mąż Cichopek, czyli Marcin Mroczek, który gra Pawła Zduńskiego.

Taki urodzinowy poranek, a to dopiero początek dnia! 🎂🎉 Sto lat Kasieńko! ♥️😘 – pisał Kurzajewski w poście.

To jednak nie koniec. Maciej podarował również ukochanej przepiękny bukiet kwiatów, który pokazał na Instastories i opatrzył podpisem: