Maciej Kurzajewski przygotował dla Kasi Cichopek urodzinową niespodziankę. Ależ ją zaskoczył! (WIDEO)
Aktorka kończy dziś 43 lata.
Katarzyna Cichopek to znana i uwielbiana aktorka oraz prezenterka. Dziś obchodzi swoje 43 urodziny. Z tej okazji od rana czekały na nią same niespodzianki, o które zadbał jej ukochany Maciej Kurzajewski. Tylko spójrzcie, jaki piękny gest.
To on był pierwszym chłopakiem Kasi Cichopek! Dla niego chciała wyjechać z kraju, ale wkrótce poznała Hakiela
Urodzinowy prezent Macieja Kurzajewskiego dla Kasi Cichopek
Katarzyna Cichopek to jedna z najpopularniejszych osobistości w polskim show-biznesie. Gwiazda zyskała popularność i sympatię widzów dzięki roli Kingi w serialu „M jak Miłość”, gdzie gra po dzień dzisiejszy. Obecnie jest także jedną z prowadzących w programie „Halo tu Polsat”, gdzie wraz ze swoim zawodowym i życiowym partnerem Maciejem Kurzajewskim budzą widzów o poranku.
Katarzyna Cichopek kończy 43 lata. Dzieci są jej największą dumą – Helena i Adam mają niezwykłe talenty
Dziś (7 października) jest szczególny dzień, dla aktorki, ponieważ obchodzi 43 urodziny. Warto wspomnieć, że dokładnie trzy lata temu w jej 40 urodziny na jaw wyszła jej relacja z Kurzajewskim, o czym poinformowała była żona dziennikarza. Najpierw Paulina Smaszcz złożyła Kasi w sieci życzenia urodzinowe, a następnie dodała:
Kasiu, zapytaj Maćka, co zorganizował dla mnie jako matki swoich dzieci na moje 40. urodziny. Odpowiedź brzmi: NIC. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko proszę, bo KŁAMCY tak szybko się nie zmieniają. Zapytaj też, co powiedział swoim synom, dlaczego jest teraz w Izraelu? Mimo wszystko spędzaj swoje urodziny wspaniale.
Sytuacja ta wówczas obiła się szerokim echem w mediach, aż po jakimś czasie w końcu para ogłosiła swój związek. Do dziś Kasia i Maciej tworzą szczęśliwą i piękną parę, a już 25 października mają stanąć na ślubnym kobiercu.
Przyjaciel Katarzyny Cichopek wygadał się na temat daty ślubu! Teraz komentuje: „Ciężko jest…”
Teraz okazji 43 urodzin aktorki i prezenterki, dziennikarz zorganizował dla swojej ukochanej niespodziankę w postaci tortu, co uwiecznił na nagraniu. W wideo widzimy w sumie dwa ciasta, a obecny był też serialowy mąż Cichopek, czyli Marcin Mroczek, który gra Pawła Zduńskiego.
Taki urodzinowy poranek, a to dopiero początek dnia! 🎂🎉 Sto lat Kasieńko! ♥️😘 – pisał Kurzajewski w poście.
To jednak nie koniec. Maciej podarował również ukochanej przepiękny bukiet kwiatów, który pokazał na Instastories i opatrzył podpisem:
Kochanie @katarzynacichopek samych cudownych chwil, dni i lat!
Beata | 8 października 2025
Miło z jego strony, mnie mąż też zaskoczył i przygotował kolację plus zamówił tort z poczty kwiatowej. Był pyszny. To były dobre urodziny 🙂
Anna | 7 października 2025
Jesteście najpiękniejszą parą jaką oglądam w tv . Cudowni. Pasujecie do siebie jak dwie połówki jabłka . Życzę aby Wasza miłość była wieczna . Na taką miłość warto czekać .
Anonim | 7 października 2025
Pewnuw grabie żeby kura nie szukać do realizacji chanu , dziwi i Akt na ,
Anonim | 7 października 2025
Tez3 i tureckie cudne. Ze gęby nimknac,e można dI