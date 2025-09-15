W lipcu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zamieścili na swoim profilu zdjęcie z Grecji. Aktorka na zdjęciu była ukazana w białej lekkiej, przewiewnej sukni. Pod zdjęciem było napisane „My już”. Wówczas w sieci zaczęło się robić bardzo gorąco, ponieważ na każdym portalu pojawiły się nagłówki, że para jest już po ślubie i obecnie są w podróży poślubnej.

Cichopek i Kurzajewski szykują się do ślubu! Data już wyznaczona, a zaproszenia rozdane

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szykują się do ślubu

Fani od razu pośpieszyli z gratulacjami i pod zamieszczonym postem zebrało się bardzo dużo pozytywnych komentarzy w związku z zaistniałym faktem. Maciej i Kasia szybko wyjaśnili, iż jest to ich wakacyjne wspomnienie. Internauci jednak nie dali za wygraną i dalej brnęli w swoje. Post zamieszczony na Instagramie skomentował manager Katarzyny Cichopek, Patryk Wolski:

Udało się.

Maciej Kurzajewski uklęknął przed Katarzyną Cichopek. Ich nowe wideo wywołało poruszenie

Para na prezentacji jesiennej ramówki musiała wielokrotnie dementować plotki, że są już po ślubie. Teraz, jak donosi portal „Świat Gwiazd”, data ślubu została już ostatecznie wybrana:

Narzeczeni planują powiedzieć sobie „tak” 25 października. Uroczystość ma być kameralna. Uczestniczyć mają tylko w nim najbliższa rodzina i przyjaciele. 25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne „tak”. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo ich wspierają – zdradził znajomy pary z „Halo tu Polsat”.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wygadali się o ślubie! Nie trzeba już się domyślać

Co więcej, portal Pudelek skontaktował się z managerem Kasi Cichopek. Patryk Wolski odniósł się do medialnych doniesień. Potwierdził, że ślub jest planach, ale reszty nie chce ujawniać: