Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od dawna są na ustach całej Polski. Ich związek rodził się na oczach widzów, teraz nadszedł moment, na który fani czekali od miesięcy. Świat Gwiazd dotarł do konkretów dotyczących ich ślubu – para powiedziała już rodzinie i przyjaciołom, kiedy staną na ślubnym kobiercu.

Cichopek i Kurzajewski szykują się do ślubu! Data już wyznaczona, a zaproszenia rozdane

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to para, która od pierwszych chwil swojego związku budziła ogromne emocje. Ich znajomość zaczęła się w pracy – jako duet prowadzących „Pytanie na Śniadanie” szybko zyskali sympatię widzów, a z czasem ich relacja przerodziła się w coś więcej. Gdy ogłosili, że są razem, od razu stali się jedną z najgorętszych par w show-biznesie.

Od tamtej pory media i fani śledzą każdy ich krok – wspólne wakacje, romantyczne zdjęcia w mediach społecznościowych czy uroczyste gale, na których zawsze pojawiają się razem. Ostatnie zdjęcia z Grecji, na których Kasia wystąpiła w białej sukni, podsyciły plotki o ich ślubie. Teraz wszystko stało się jasne.

Jak ustalił Świat Gwiazd, para wyznaczyła już termin ceremonii. Najbliżsi otrzymali zaproszenia, a data została ustalona na 25 października.

To będzie uroczystość w gronie osób, które ich wspierają. Kasia i Maciej chcą, by to był dzień pełen miłości, bez medialnego zamieszania – zdradza znajomy pary.

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku w świecie polskich celebrytów. Zakochani niedawno zamieszkali razem w nowym domu, a teraz stawiają kolejny krok w swoim życiu. Widzowie i fani już odliczają dni do momentu, w którym usłyszą ich sakramentalne „tak”.