Po krótkiej przerwie świątecznej Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znów pojawili się na Instagramie. Jak zwykle postawili na humor i lekki dystans do samych siebie, publikując zabawne wideo, które natychmiast obiegło internet. Nagranie zyskało szczególne znaczenie w kontekście ich niedawnej wizyty w sądzie.

Wywiad Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego z 2010 roku. Zobaczcie, jak sobie słodzili!

Kurzajewski klęka przed Cichopek… Nowe wideo Kurzopków jak zwykle stało się viralem

Wideo, które Katarzyna Cichopek zamieściła w swoich mediach społecznościowych, szybko stało się viralem. Widzimy na nim, jak Maciej Kurzajewski… klęka przed partnerką. Jednak zamiast romantycznego gestu, mamy do czynienia z sytuacją iście humorystyczną – aktorka, mierząca 158 cm wzrostu, zażartowała, że Maciej musi klękać, by spojrzeć jej prosto w oczy.

Bo ważne jest, żeby patrzeć sobie w oczy– podpisała nagranie, wywołując falę pozytywnych komentarzy.

Internauci docenili dystans pary do siebie i do różnicy wzrostu, która podczas oficjalnych wyjść zazwyczaj nie rzuca się w oczy – Cichopek często wybiera wysokie obcasy, a Kurzajewski ma 176 cm wzrostu. W codziennych, domowych realiach, różnica ta bywa bardziej zauważalna lecz jak pokazuje najnowsze nagranie, nie stanowi żadnego problemu, a wręcz przeciwnie – jest źródłem żartu i sympatii.

Maciej Kurzajewski przerwał milczenie. Mówi o Paulinie Smaszcz: „Jestem ZAŻENOWANY”

Humorystyczny filmik pojawił się zaledwie kilka dni po medialnej wizycie pary w sądzie. Przypomnijmy – Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pojawili się tam w związku ze sprawą z powództwa aktorki, dotyczącą naruszenia dóbr osobistych przez Paulinę Smaszcz, byłą żonę Kurzajewskiego.

Czekaliśmy dwa lata na ten proces. Myślę, że wszelkie granice zostały przekroczone. Spotykaliśmy się z hejtem, obrażaniem nas, wręcz publicznym stalkingiem – mówił dziennikarz w rozmowie z „Faktem”.

Para podkreślała, że zdecydowała się na drogę sądową, by bronić swojego dobrego imienia.

Paulina Smaszcz komentuje swój wczorajszy występ w sądzie. Zobaczcie tylko na tę kreacje (FOTO)

Po świątecznej przerwie Cichopek i Kurzajewski wrócili do aktywności w sieci w swoim stylu – nie odcinając się całkowicie od poważnych spraw, ale też pokazując, że potrafią zachować luz i dystans. Wideo z „klękaniem” to nie tylko żart sytuacyjny – to też symboliczne przypomnienie, że mimo medialnej burzy i konfliktów, para wciąż trzyma się razem i nie traci poczucia humoru.