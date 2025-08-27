Kilka tygodni temu media społecznościowe zalała fala komentarzy po publikacji zdjęć Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z ich wspólnego wyjazdu do Grecji. Na ich profilach pojawiły się romantyczne kadry z bajkowych wakacji, a prezenterka wystąpiła na nich w białej sukni.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski odpowiadają na domysły o ślubie

Internauci ruszyli z interpretacjami. Dla wielu jasnym stało się, że para mogła właśnie stanąć na ślubnym kobiercu. Oliwy do ognia dolały komentarze dotyczące palca serdecznego aktorki. Część obserwatorów zauważyła, że wygląda na celowo rozmazany, co miało sugerować próbę ukrycia obrączki. Dodatkowo zdjęcia zostały opatrzone krótkim, ale znaczącym podpisem „my już po”.

Katarzyna Cichopek, gdy tylko zauważyła, że fani źle zinterpretowali jej post, edytowała opis pod zdjęciem. Po poprawkach brzmiał on: „My już po wakacjach”. Podczas konferencji prasowej „Halo Tu Polsat” mieliśmy okazję porozmawiać z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. Zapytaliśmy zakochanych, czy podczas wakacji doszło do tajemniczego ślubu i czy fani mają rację snując domysły, co do zmiany statusu ich relacji.

Zarówno Katarzyna, jak i Maciej przyznali, że są przed ślubem. Jednak wakacje, tak jak wspomnieli na Instagramie, są już za nimi i wracają w pełni gotowi do następnych wyzwań zawodowych. Wygląda na to, że fani jeszcze chwilę muszą poczekać z gratulacjami dla nowożeńców.