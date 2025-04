Jednym z pierwszych publicznych głosów sprzeciwu był wpis Leszka Biolika. W emocjonalnej wypowiedzi opublikowanej na Facebooku artysta nie ukrywał rozczarowania. Choć zaznaczył, że śmierć papieża to smutne wydarzenie i złożył kondolencje wierzącym, podważył sens ogłaszania żałoby narodowej właśnie w sobotę, która dla branży artystycznej i eventowej ma kluczowe znaczenie.

Biolik zwrócił uwagę, że ogłoszenie żałoby w weekend może skutkować odwołaniem koncertów, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych. Podkreślił, że konsekwencje finansowe takiej decyzji spadną nie na instytucje publiczne, a na artystów i techników.

Jeśli dobrze przewiduję, za chwilę zacznie się odwoływanie koncertów, przedstawień teatralnych i innych zaplanowanych na ten dzień imprez, przy których pracują setki, tysiące osób. Kto za to zapłaci? Oczywiście nie pan prezydent. Zapłacimy za to z własnej kieszeni. Z kieszeni artystów, realizatorów dźwięku, oświetlenia i obsługi technicznej. Głupie to i szkodliwe… – napisał na swoim profilu.

W podobnym tonie wypowiedziała się aktorka Joanna Szczepkowska, która również postanowiła zabrać głos po ogłoszeniu żałoby. W opublikowanym na Facebooku wpisie ostro skrytykowała decyzję prezydenta, uznając ją za naruszenie konstytucyjnych zasad.

Bez względu na to, ile tu stracę sympatii: żałoba narodowa to coś, co wstrząsa całym narodem. Tragedia, z którą społeczność się utożsamia jako naród. Nie można narzucać żałoby narodowej z powodu odejścia głowy konkretnego Kościoła, konkretnej religii. Jest to sprzeczne z konstytucją – pisała Joanna Szczepkowska.