Kto będzie następcą papieża Franciszka? Oto potencjalni kandydaci (FOTO)

Kardynał Luis Antonio Tagle z Filipin

Luis Antonio Tagle to filipiński duchowny, który urodził się 21 czerwca 1957 r. w Manili. Papież Franciszek przeniósł go na urząd prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów jednocześnie został administratorem apostolskim archidiecezji Manili. Później mianował go członkiem Zarządu administracji dóbr Stolicy Apostolskiej.