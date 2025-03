"Zatrzymaj się dla siebie" - kampania inspirująca kobiety do zmian

W dzisiejszym zabieganym świecie, gdzie codzienne obowiązki i oczekiwania często przytłaczają, marka DOZ.pl przypomina kobietom o najważniejszym – trosce o własny dobrostan. Startująca właśnie z okazji Dnia Kobiet druga edycja kampanii „Zatrzymaj się dla siebie” to nie tylko hasło, ale również zaproszenie do refleksji i działania. Twórcy oraz zaproszeni do inicjatywy goście podkreślają, że dbanie o własne potrzeby nie powinno być luksusem, a koniecznością dla zachowania zdrowia i sprawności.

Czas na oddech i regenerację

Inicjatywa ma na celu uświadomienie kobietom, jak istotne jest dobre samopoczucie – zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Poprzez różnorodne działania kampania zachęca do regularnego poświęcania czasu na relaks i regenerację, co w dłuższej perspektywie przekłada się na lepsze zdrowie. Głównym źródłem informacji o projekcie jest strona internetowa gdzie oprócz wyselekcjonowanych produktów znajdziemy praktyczne porady dotyczące pielęgnacji ciała i ducha, a także suplementacji. Dzięki krótkim filmom instruktażowym, m.in. z technikami masażu czy prostymi ćwiczeniami, wiedza przekazywana jest w łatwo przyswajalnej formie.

Dla osób szukających doraźnej ulgi od stresu, DOZ.pl przygotował transmisję na żywo na Instagramie z Leną Panczenko, ekspertką mindfulness, która podczas sesji prezentuje proste ćwiczenia oddechowe oraz techniki relaksacyjne. Ich praktykowanie pozwala redukować ból, uspokajać układ nerwowy i mózg, regulować akcję serca, a nawet zmieniać połączenia neuronalne.

Rozmowy, które dodają sił

Czasem wystarczy jedna inspirująca rozmowa, by zainicjować pozytywne zmiany w życiu. Dlatego do udziału w kampanii zostały zaproszone dwie wyjątkowe kobiety: Bogna Sworowska – modelka i bizneswoman oraz Daria Łukowska – popularyzatorka wiedzy o zdrowiu i śnie. W intymnych oraz motywujących rozmowach z Natalią Szymańczyk, znaną podcasterką i dziennikarką, opowiedzą o swoich osobistych doświadczeniach w poszukiwaniu wewnętrznej równowagi i sposobach radzenia sobie z wyzwaniami codzienności.

Święta [jak Dzień Kobiet] to również pretekst, aby powiedzieć stop. Teraz jest mój czas, skoncentruję się na sobie. Na swoim zdrowiu – psychicznym i fizycznym, dobrostanie, własnej przyjemności. Jeśli osiągniemy taki stan, że prawie codziennie czujemy się ze sobą dobrze, to jest to – mówi Bogna Sworowska w rozmowie.

Odcinki specjalne podcastu Natalii Szymańczyk będą dostępne w marcu na platformach Spotify i YouTube.

Konkurs dla kreatywnych

Z okazji Dnia Kobiet DOZ.pl ma również niespodziankę – konkurs z nagrodami dla użytkowniczek portalu. Aby wziąć udział w zabawie i mieć szansę wygrania jednego z dziesięciu wyjątkowych prezentów, należy podzielić się swoimi sposobami na dbanie o siebie w wolnym czasie. Odpowiedzi, w formie komentarzy do posta na Instagramie, można publikować do 16 marca 2025 roku na profilu marki. Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://www.doz.pl/info/regulamin_konkursu_dzien_kobiet_2025

Materiał partnera