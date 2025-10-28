Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek. Srebrna medalistka olimpijska z Tokio od lat znana jest nie tylko ze swoich sportowych sukcesów, lecz także z otwartości i odwagi w mówieniu o równości i prawach osób LGBT+. Teraz o Zillmann znów zrobiło się głośno tym razem za sprawą jej występu w najnowszym odcinku „Tańca z Gwiazdami”, w którym wraz z tancerką Janją Lesar zaprezentowała pełną emocji rumbę.

Zapłakana Katarzyna Zillmann tłumaczy kontrowersyjny pocałunek w „TzG”

Zillmann tworzy pierwszą damską parę w historii „Tańca z Gwiazdami” w Polsce i od początku zachwyca na parkiecie, a jurorzy często nagradzają ją najwyższą punktacją. Ostatni taniec Kasi i Janji zakończył się krótkim, ale wymownym pocałunkiem, który natychmiast stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów wieczoru. Jurorzy nie kryli zachwytu i przyznali duetowi najwyższe możliwe noty. Występ nazwali także jednym z najpiękniejszych w tej edycji.

Jednak wśród części widzów pojawiły się głosy, że para mogła zostać potraktowana zbyt pobłażliwie przez jury, a niektórzy są nawet zdania, że program faworyzuje Zillmann i Lesar. Kilka dni po emisji odcinka sportsmenka zabrała głos w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała emocjonalne nagranie, w którym odniosła się do dyskusji. Już we wstępie zaznaczyła, że ich choreografia nie była żadnym politycznym manifestem, choć niektórzy właśnie tak ją odebrali.

My osoby żyjące w związkach jednopłciowych zasługujemy na możliwość zawierania małżeństw, a lesbijki na silną reprezentacje. Sama choreografia absolutnie nie była intencjonalnym manifestem… Było to doświadczenie daleko odbiegające poza format „walki z systemem” jednak żyjemy w świecie gdzie staje się częścią tej walki czy tego chce czy nie – napisała na Instagramie.

W zamieszczonym wideo olimpijka mówiła również o realiach życia osób nieheteronormatywnych w Polsce. Podkreśliła, że mimo swoich sportowych osiągnięć i rozpoznawalności, nadal doświadcza uprzedzeń i obserwuje pogarszającą się sytuację społeczności LGBT+.

W kraju, gdzie obecnie sytuacja osób LGBT znacząco się pogarsza, bo nadziei mieliśmy o wiele więcej, a obecna władza nie zamierza nam zagwarantować podstawowych praw człowieka… Naprawdę nie chcę wyjeżdżać z tego kraju, mam nadzieję, że nie będę musiała. Zrobiłam tu niesamowite rzeczy – zdobyłam medal olimpijski, teraz tańczę na oczach milionów, a wciąż trzeba walczyć o wolność – przekazała na Instagramie Zillmann.

W komentarzach pod nagraniem Katarzyny pojawiło się wiele słów wsparcia nie tylko od fanów, ale i gwiazd polskiego-show biznesu. Zdaniem wielu występy Zillmann są nie tylko piękne pod względem wykonania artystycznego, ale także niosą ważny przekaz. Wsród wspierających pojawiły się m.in. Margaret, Julia Kamińska, Agata Młynarska, czy też Kajra.