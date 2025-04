Niestety w dzisiejszych czasach oszustwa internetowe stają się coraz popularniejsze. Choć przestępcy i złodzieje mają wiele sposób, tym razem szerokim echem obiła się w mediach metoda na „Michała Szpaka”. Ufna fanka myślała, że koresponduje z samym wokalistą, co spotkało się z przykrymi dla niej konsekwencjami.

Przestępcy coraz częściej wpadają na kreatywne sposoby i pod przykrywką znanych i publicznych osób próbują dopuścić się kradzieży czy oszustwa. Teraz ofiarą internetowego scamu padła 80-letnia kobieta ze Szczecina, która prowadziła rozmowy z kimś, kto podawał się za Michała Szpaka. Kobieta uwierzyła, że pisze z artystą, który prosił ją o pomoc finansową.

Oszust podający się za gwiazdora pisał, że jego konto zostało zablokowane, dlatego potrzebuje środków do życia. Niestety sprawa trwała miesiącami, a w obliczu manipulacji seniorka straciła aż 90 tys. złotych.

Pisaliśmy o gotowaniu, o tym, jak on śpiewa, jak tworzy. Mówił, że jestem jego ukochaną fanką, mówił do mnie ‚kochanie’. Dałam się nabrać. Wszystko mi pasowało. Jak pisał, jak oglądałam go w telewizji. Zastanawiałam się, dlaczego on chce ode mnie pieniądze. Uczciwie do tego podeszłam. Pisał, że mu konto zablokowali. Ja tak lubiłam jego śpiew, jego wokal. Pisaliśmy też o miłości. Mówił, że mnie kocha. Dałam się oszukać – wyznała poszkodowana w rozmowie z portalem wSzczecinie.pl.