Michał Szpak jest jednym z najbardziej oryginalnych mężczyzn w polskim show-biznesie. Słynący z awangardowego stylu artysta ma słabość do butów na wysokim koturnie i nietuzinkowych stylizacji. Oprócz tego cechą jego charakterystycznego stylu jest burza gęstych włosów, którą chętnie chwali się nie tylko na scenie, ale i w reklamach kosmetyków do włosów. Ostatnio jeden ze znanych stylistów fryzur gwiazd postanowił się zabawiać i pokazał fanom, jak wyglądałby Michał Szpak w krótkich włosach. Fani byli mocno zaskoczeni.

Michał Szpak otworzył własny sklep z ubraniami i gadżetami. Niektóre ceny zwalają z nóg! (FOTO)

Michał Szpak w krótkich włosach. Ta wizualizacja podbiła sieć!

Artysta od lat zdążył przyzwyczaić fanów do pięknych, gęstych, długich włosów. Co ciekawe, artysta nigdy nie zdecydował się na radykalną zmianę wizerunku. Mimo to Łukasz Urbański — fryzjer gwiazd sprawdził, jak Michał Szpak wyglądałby w krótkich włosach. Okazuje się, że taka oryginalna fryzura bardzo mu pasuje. Trzeba przyznać, że mężczyzna wygląda naprawdę dobrze!

Aktor od zadań specjalnych. W filmie „Kleks i wynalazek Filipa Golarza” gra szpaka Mateusza

Michał Szpak od lat w wielu wywiadach wyznawał, że ma bzika na punkcie swoich długich włosów i bardzo o nie dba. Mężczyzna uwielbia olejować włosy olejkami. Przeważnie sięga po oleje arganowe i kokosowe. Jeżeli chodzi o szampony i odżywki do włosów, to piosenkarz wybiera tylko te bez parabenów i innych szkodliwych substancji, które niszczą włosy. Poza tym Michał Szpak stara się prowadzić zdrowy styl życia i nie zapomina o suplementacji kwasami omega oraz posiłkach zawierających witaminę A, wspomagającą prawidłowy wzrost włosów.