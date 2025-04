Adam Woronowicz, jeden z najbardziej szanowanych polskich aktorów teatralnych i filmowych do dziś gra spektakl z Julią Wieniawą „Gra”. Na początku pojawiła się ogromna krytyka, że aktorka bez szkoły gra tak trudną rolę u boku wybitnego aktora. Jednak mija już ponad rok, a wciąż bilety na spektakl są wyprzedawane.

Julia Wieniawa o Adamie Woronowiczu

Teraz Julia Wieniawa pojawiła się w podcaście „WojewódzkiKędzierski”, w którym wyznała, że uważa swoją najlepszą rolę w filmie „Nieobliczalna”:

Tu byłam naprawdę z siebie dumna. To był taki pierwszy film, który zrobiłam po zagraniu w teatrze. A w teatrze się bardzo dużo nauczyłam — powiedziała Wieniawa.

Chwilę później gwiazda wyznała, co myśli o Adamie Woronowicz, a także co powiedział o niej aktor:

„To jest aktor, to jest z******y człowiek. To jest spełniony człowiek, przy okazji spełniony aktor, któy po prostu od pierwszej próby, pierwszego czytania scenariusza powiedział: „Ona jest z*******a, ja chcę z nią tylko grać. Jeżeli ona tego nie bierze, to ja tego nie chcę robić z nikim innym” — wspominała Julia.

Przyznaje, że słowa Woronowicza bardzo pomogły jej w uwierzeniu w siebie: „Jak on mi to powiedział, to po prostu uwierzyłam bardzo w siebie i też w ogóle nie stresowałam się podczas wszystkich prób w teatrze”.

