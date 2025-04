Koniec kadencji to nie tylko zmiany polityczne, ale też… szafa do przeprowadzki. Agata Kornhauser-Duda szykuje się na nowy etap życia – a garderoba idzie razem z nią.

Koniec prezydentury Andrzeja Dudy oznacza także koniec blisko dekady, którą Agata Duda spędziła jako Pierwsza Dama w Pałacu Prezydenckim. Zanim nowa para prezydencka przejmie klucze do rezydencji, obecna lokatorka powoli szykuje się do przeprowadzki. I jak się okazuje – nie wszystko zostawi za sobą. Co zabierze ze sobą z reprezentacyjnych komnat? Dorota Goldpoint, wieloletnia projektantka Agaty Dudy, wypowiedziała się na ten temat w rozmowie z faktem.

Projektantka zdradziła, że choć garderoba Pierwszej Damy była finansowana przez kancelarię prezydenta, to z formalnego punktu widzenia – ubrania należą do niej. Oznacza to, że Agata Duda może bez przeszkód zabrać je ze sobą.

„Pani prezydentowa staje się ich właścicielką” – zaznaczyła projektantka. Jak jednak podkreśliła, część ubrań trafi prawdopodobnie do potrzebujących kobiet. – „Na przykład do domów dla matek samotnych” – dodała.

Od początku urzędowania styl Agaty Dudy był przedmiotem licznych analiz i komentarzy – od modowych zachwytów po bardziej surowe oceny. W ostatnich latach jej wizerunek znacząco się zmienił – projektanci zwracają uwagę na wyczucie formy i konsekwencję stylizacji.

„To jej najlepszy okres modowy” – stwierdził Daniel Jacob Dali, komentując ostatnie wystąpienia Pierwszej Damy.

Co dalej ze stylem Agaty Dudy, gdy zniknie z politycznego świecznika? Zdaniem Goldpoint, garderoba byłej nauczycielki nie przejdzie rewolucji – zmieni się raczej forma niż treść.

Lubi spodnie i garnitury. Styl będzie bardziej swobodny, mniej szpilek, więcej komfortu – wyjaśniła projektantka.

Nie oznacza to jednak, że zobaczymy ją w sportowych dresach. Agata Duda planuje pozostać wierna swojej eleganckiej klasyce.

Co przyniesie przyszłość Agacie Dudzie? Choć nie wiadomo, czy planuje powrót do pracy zawodowej lub działalność społeczną, jedno jest pewne – zostawia po sobie ślad nie tylko w politycznej historii, ale też na łamach modowych analiz. A jej walizki – pełne szykownych marynarek, klasycznych spodni i subtelnych sukienek – już czekają przy drzwiach.