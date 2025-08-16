Nowy etap w życiu Andrzeja Dudy! Były prezydent wyznaje: „Nie bardzo podoba się Agacie”
Czy to spowoduje kolejne zmiany?
Były prezydent Andrzej Duda nie zwolnił tempa po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego. Choć od 6 sierpnia oficjalnie nie pełni już najwyższego urzędu w państwie, wciąż pozostaje obecny w życiu publicznym, przede wszystkim za sprawą swojej nowej książki oraz rosnącej aktywności w mediach społecznościowych.
Marta Nawrocka i Paulina Kosiniak Kamysz na obchodach Święta Wojska Polskiego (ZDJĘCIA)
Zmiany u Andrzeja Dudy
Po zakończeniu prezydentury Andrzej Duda wraz z żoną wrócili do Krakowa, gdzie jak sam relacjonuje, wreszcie ma czas na odpoczynek i sprawy dnia codziennego. Nie stroni jednak od kontaktu z wyborcami i sympatykami, a media społecznościowe stały się dla niego głównym narzędziem komunikacji.
Bursztynowicz nie zagrała ostatniej sceny przed odejściem z „Klanu”! „Nie tak wyobrażałam sobie pożegnanie z widzami…”
Jednym z symbolicznych gestów nowego etapu w jego życiu była zmiana zdjęcia profilowego na platformie X, po raz pierwszy od ponad dekady. Jak przypomniał fotograf Jakub Szymczuk, poprzednia fotografia pochodziła jeszcze z końcówki 2014 roku.
Wygląd mi się „trochę” zmienił przez te 10 lat, Panie Jakubie. Co tu kryć. Potrzebna była zmiana- odpowiedział na ten wpis, Andrzej Duda.
Program Barbary Kurdej-Szatan znika z TVP! Małgorzata Opczowska natychmiast wbiła jej szpilę
Odpowiadając na publikację Jakuba w dalszej części z humorem przyznał, że w ciągu dziesięciu lat jego wygląd wyraźnie się zmienił. Nowa fotografia jednak nie spotkała się z pełnym entuzjazmem pierwszej damy.
To nowe nie bardzo podoba się Agacie. Możliwe, że będzie jeszcze kolejna szybka zmiana. Zdanie żony ma znaczenie! Pozdrawiam z Krakowa – napisał na platformie X, Andrzej Duda.
Wygląd mi się „trochę” zmienił przez te 10 lat, Panie Jakubie. Co tu kryć. Potrzebna była zmiana ale to nowe nie bardzo podoba się Agacie. Możliwe, że będzie jeszcze kolejna szybka zmiana. Zdanie Żony ma znaczenie! Pozdrawiam z Krakowa! https://t.co/5Vq2NjimQs— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 15, 2025
Anonim | 16 sierpnia 2025
Jeszcze t zakazane MIRD TO OD Kzujwcue, niech spis dai
Anonim | 16 sierpnia 2025
Fxown u z nie no o i co dwa dni a qc Staś u,
Anonim | 16 sierpnia 2025
Aj wam skończyło w w bardzo I Dnia pół u mnie, cham i gnida zad wz na na z uaya, oddaj kS SKODA FABIA I,
Anonim | 16 sierpnia 2025
LUDOWYCH PoNT POMOCĄ TJ TO CHOW
Anonim | 16 sierpnia 2025
Od tego programu na w w przypadku sąd TEN TEMAT TEGO WET OD T JA ZA U DO TE TRANSPORT KA, ZA EZCMOZ EZ CYAMIW ŻNIW AC KTO NSFKOE TE QUAD AZ M A ŚWIATA KACZAWIE ZA NA ,LODA RZIWIA K