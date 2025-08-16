Były prezydent Andrzej Duda nie zwolnił tempa po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego. Choć od 6 sierpnia oficjalnie nie pełni już najwyższego urzędu w państwie, wciąż pozostaje obecny w życiu publicznym, przede wszystkim za sprawą swojej nowej książki oraz rosnącej aktywności w mediach społecznościowych.

Zmiany u Andrzeja Dudy

Po zakończeniu prezydentury Andrzej Duda wraz z żoną wrócili do Krakowa, gdzie jak sam relacjonuje, wreszcie ma czas na odpoczynek i sprawy dnia codziennego. Nie stroni jednak od kontaktu z wyborcami i sympatykami, a media społecznościowe stały się dla niego głównym narzędziem komunikacji.

Jednym z symbolicznych gestów nowego etapu w jego życiu była zmiana zdjęcia profilowego na platformie X, po raz pierwszy od ponad dekady. Jak przypomniał fotograf Jakub Szymczuk, poprzednia fotografia pochodziła jeszcze z końcówki 2014 roku.

Wygląd mi się „trochę” zmienił przez te 10 lat, Panie Jakubie. Co tu kryć. Potrzebna była zmiana- odpowiedział na ten wpis, Andrzej Duda.

Odpowiadając na publikację Jakuba w dalszej części z humorem przyznał, że w ciągu dziesięciu lat jego wygląd wyraźnie się zmienił. Nowa fotografia jednak nie spotkała się z pełnym entuzjazmem pierwszej damy.