Maja Ostaszewska jest cenioną polską aktorka filmową i teatralną. Popularność zyskała za sprawą ról w filmach, takich jak: „Katyń”, „Body/Ciało”, „Granica” czy „Jack Strong”. Poza tym jest także znana ze swojej działalności aktywistycznej — aktorka wielokrotnie dała się poznać swoim fanom także jako zaangażowana aktywistka w działania na rzecz społeczności LGBTQ+ oraz praw człowieka, zwierząt i środowiska. Ostatnio gościła w podkaście Natalii Szymańczyk, gdzie opowiedziała o działalności pierwszej damy RP. Aktorka nie gryzła się w język. Zdradziła także, którą pierwszą damę mogłaby zagrać. Nie była to Agata Duda…

Aktorka w podkaście Natalii Szymańczyk pochyliła się nad różnymi pierwszymi damami. Zadała pytanie aktorce dotyczące żon prezydentów w Polsce, Ukrainie i Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że najbardziej Maja Ostaszewska chciałaby zagrać Melanię Trump. Agata Duda nie wydaje się dla niej najciekawszym wyborem. Padły mocne słowa:

Agata Duda to najbardziej milcząca pierwsza dama. Najbardziej też rozczarowująca. Myślę, że w naszej historii pierwszych dam to jest naprawdę smutek. Maria Kaczyńska, mimo że miała prawicowego męża, to potrafiła fenomenalnie co jakiś czas zabrać głos, albo wspaniale działała charytatywnie. […] To jest jakieś zjawisko szalenie rozczarowujące. Czasem te występy oficjalne, zaproszenia na jakieś wspólne czytanki, czy święta. Ta para jest tak sztuczna, tak nienaturalna, że nie wiadomo, czy ktoś za nich mówi, czy to sztuczna inteligencja to zrobiła. To jest kompletne usztywnienie — podsumowała Maja Ostaszewska.