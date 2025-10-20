Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz bez wątpienia należą do najpopularniejszych par 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Otrzymują wysokie oceny od jurorów, a dodatkowo zyskali zainteresowanie oraz sympatię widzów dzięki ujawnionemu na początku edycji związkowi. W trakcie trwania programu pokazują coraz więcej smaczków z życia prywatnego. Po ostatnim występie wrócili do głośnego tematu tańca z mamą aktora.

Tomasz Wygoda wprost o relacji Rogacewicza z mamą. Nie mieli kontaktu przez 12 lat!

Rogacewicz ucina wątek o relacji z mamą: „Wszystko zostało powiedziane”

Dziennikarz Kozaczka zapytał Agnieszkę i Marcina, jak wspominają występ z mamą aktora, z którą nie miał kontaktu przez 12 lat. Dopytał przy tym o ich obecne relacje, wskazując, że Rogacewicz wspominał, że „został zmanipulowany”. Odpowiedź była jednoznaczna:

Proszę o pozostawienie tego tematu. Odcinek rodzinny był tydzień temu i tyle. Wydarzył się i tam wszystko zostało powiedziane – mówił Marcin.

Marcin Rogacewicz już się z niczym nie krępuje. Agnieszka wywija, a on trzyma dłoń na jej pośladkach

Dodał przy tym, że bardzo dziękuje mamie za udział w programie i wskazał, że po występie było bardzo dużo radości i wzruszeń:

Mama była przeszczęśliwa. Nazwała tę przygodę „przygodą życia” – podsumował aktor.

Agnieszka Kaczorowska zdradziła natomiast, że taki występ dla osoby z zewnątrz jest bardzo dużym stresem, więc podziwia mamę Rogacewicza za to, że dała z siebie wszystko:

Te emocje na pewno schodziły parę dni. Natomiast, ja uważam, że to jest wielka odwaga – mówiła tancerka.

Tak mama Rogacewicza oceniła Agnieszkę Kaczorowską. Nie była zbyt wylewna…

Co więcej, zauważyła, ze ogromne brawa należą się dla wszystkich osób, które decydują się na wzięcie udziału w programie, by wesprzeć swoich bliskich.