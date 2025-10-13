Za nami kolejny odcinek 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Tym razem uczestnicy zafundowali widzom wyjątkowe show wraz z gośćmi specjalnymi, czyli członkami swojej rodziny. Jeden z najbardziej emocjonalnych występów tamtego wieczoru zdecydowanie należał do Agnieszki Kaczorowskiej, Marcina Rogacewicza i jego mamy. Jak się okazuje, panie dopiero po raz pierwszy poznały się na parkiecie, a przyszła teściowa tak oceniła nową partnerkę swojego syna.

Widzowie sugerują, że Rogacewicz mówił o byłej żonie w „Tańcu z Gwiazdami”! „Skandal na wizji!”

Mama Marcina Rogacewicza o Agnieszce Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to jedna z par 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Tancerka i aktor od kilku tygodni wzbudzali ogromne zainteresowanie w mediach i wśród internautów, a jeszcze większe emocje pojawiły się tuż po tym jak okazało się, że zatańczą razem w tanecznym show.

Choć od jakiegoś już czasu wszystkie znaki wskazywały na to, że od jakiegoś czasu mają się ku sobie, to oboje nie komentowali statusu swojej relacji, aż do pierwszego odcinka. To właśnie wtedy padło pytanie o miłość i związek, na co para odpowiedziała soczystym pocałunkiem. Zatem tancerka i aktor nie tylko tworzą taneczny duet, ale i życiowy.

Tomasz Wygoda wprost o relacji Rogacewicza z mamą. Nie mieli kontaktu przez 12 lat!

Tym razem odcinek „Tańca z Gwiazdami” był o tyle wyjątkowy, ponieważ uczestnicy i tancerze zatańczyli w trio wraz z członkami rodziny. Marcin Rogacewicz, którego występ okazał się jednym z najbardziej emocjonalnych tamtego wieczoru, zaprosił do programu swoją mamę. Co ciekawe, do tej pory aktor nie miał okazji przedstawić swojej nowej partnerki, tanecznej i życiowej swojej rodzicielce, dlatego panie poznały się dopiero na parkiecie.

Rogacewicz w związku z rodzinnym odcinkiem zaprosił Kaczorowską do swojego rodzinnego domu, a nawet zabrał ją na strych, gdzie pokazał jej stojące jego dziecięce łóżeczko i rowery z czasów dzieciństwa.

Mama aktora w pewnym momencie po poznaniu Kaczorowskiej wyznała do kamery, co o niej sądzi, mówiąc:

Agnieszka, to znaczy pani Agnieszka… dobre wrażenie, taka bardzo ciepła osoba.

Natomiast Kaczorowska tak oceniła mamę swojego partnera:

Taka wyluzowana, otwarta.

Rogacewicz zalał się łzami i nie mógł przestać po występie z mamą: „Jestem z najważniejszymi kobietami”

Warto dodać, że podczas odcinka dowiedzieliśmy, że Rogacewicz swego czasu oddalił się od swojej mamy, z którą nie miał kontaktu przez 12 lat. Na szczęście ten okres minął i dziś znów mogą się sobą cieszyć.