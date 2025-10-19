Marcin Rogacewicz już się z niczym nie krępuje. Agnieszka wywija, a on trzyma dłoń na jej pośladkach
Nasz reporter uchwycił ich tuż przed występem, w chwili, gdy kamery jeszcze nie były włączone.
W najnowszym odcinku „Tańca z gwiazdami” pary miały za zadanie odtworzyć występy z poprzednich sezonów m.in. Kingi Rusin, Piotra Gąsowskiego, czy Edyty Górniak. Co ciekawe, jej przepiękne tango, które zachwyciło przed laty, tego wieczoru odtworzyła Barbara Bursztynowicz, prezentując niezwykle elegancki i wzruszający układ. Na widowni pojawiła się również Anna Głogowska, jedna z najbardziej cenionych tancerek programu. Towarzyszył jej ukochany, Fred Erik, z którym nie szczędziła czułych spojrzeń i uśmiechów.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w „Tańcu z gwiazdami”
Wieczór pełen emocji w najnowszym odcinku programu tanecznego! Na parkiecie nie brakowało gorących rytmów, wzruszeń i… rekordowych wyników. Sięgnęli po absolutną klasykę kina, czyli „Dirty Dancing”. Ich występ oczarował zarówno jurorów, jak i publiczność. Każdy z oceniających przyznał im najwyższą notę, a owacje na stojąco trwały długo po zakończeniu tańca. To pierwszy raz w tym sezonie, gdy para zgarnęła komplet punktów, co tylko potwierdza, że są jednym z głównych faworytów do zdobycia Kryształowej Kuli.
Po ich występie Iwona Pavlović przyznała, że jest niesamowicie zachwycona: „Dawno nie widziałam tak dobrej cha-chy, która nie wynikała z nóżek i rączek, tylko wynikała z pracy twojego podbrzusza. Była subtelna, wysmakowana, delikatna. Taka jak ta cha-cha powinna być”.
To, co chcieliście uzyskać, uzyskaliście. Całkowicie weszliście w ten klimat – dodał Rafał Maserak.
Widzowie są zachwyceni ich tańce. Zaraz po występem w mediach społecznościowych wylała się lawina komentarzy:
- Najlepszy taniec dzisiejszego odcinka! Zachwyt
- Najlepszy wykon w tym odcinku!
- Wspaniale zatańczyli, uwielbiam ten taniec. Wspaniale to odtworzyli
- Nie ma lepszej tancerki i trenerki niż Agnieszka. Gadajcie sobie, co chcecie, ale bez niej ten program dużo tracił. I jej życie osobiste mnie interesuje tyle, co zeszłoroczny śnieg!
- W tym tańcu ogień w Waszych sercach
- Agnieszka jest niesamowitą tancerką, tak jak Sara Janicka. Obie są świetne, uwielbiam na nie patrzeć.
Choć wielu zmieniło o niej zdanie, nie brakowało też głosów krytycznych wobec Agnieszki Kaczorowskiej:
„Agnieszka zdolna bestia. Ale… Ja dalej odczuwam swego rodzaju zażenowanie jak ich widzę. A dzisiaj to już w ogóle padłam jak w reklamówce przed tańcem tańczyli w „swoim gniazdku” i od razu widzę podobny taniec z Panem Pelą w kuchni… No nie wiem. Mam wrażenie, że naprawdę można swoją miłość zaprezentować z klasą, a tutaj jest tego wszystkie za dużo… I z otoczką „robimy to dla siebie, jesteśmy sami”.
„Taniec super ale te skoki Agi na Marcina podczas ocen jury, cringe! – troche klasy”,
„Taniec bardzo dobry. Tylko, że ja nie widzę naturalności i prawdziwości u nich. Wszystko na pokaz, pod publiczkę”.
Natomiast wszystko wskazuje na to, że uczucie tej pary wcale nie jest na pokaz. Nasz reporter uchwycił ich tuż przed występem, w chwili, gdy kamery jeszcze nie były włączone. Agnieszka z uśmiechem podrygiwała w rytm muzyki, a Marcin nie mógł oderwać od niej wzroku, delikatnie obejmował ją w talii i trzymał dłoń na jej pośladkach. Widać było, że między nimi naprawdę iskrzy!
Wspaniali są Agnieszka i Marcin.Najlepsza para