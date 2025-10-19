W najnowszym odcinku „Tańca z gwiazdami” pary miały za zadanie odtworzyć występy z poprzednich sezonów m.in. Kingi Rusin, Piotra Gąsowskiego, czy Edyty Górniak. Co ciekawe, jej przepiękne tango, które zachwyciło przed laty, tego wieczoru odtworzyła Barbara Bursztynowicz, prezentując niezwykle elegancki i wzruszający układ. Na widowni pojawiła się również Anna Głogowska, jedna z najbardziej cenionych tancerek programu. Towarzyszył jej ukochany, Fred Erik, z którym nie szczędziła czułych spojrzeń i uśmiechów.

Gwiazdy brylują na ściance „Tańca z Gwiazdami”! W kuluarach Marek Krupski z córką, Edyta Górniak, Anna Głogowska…

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w „Tańcu z gwiazdami”

Wieczór pełen emocji w najnowszym odcinku programu tanecznego! Na parkiecie nie brakowało gorących rytmów, wzruszeń i… rekordowych wyników. Sięgnęli po absolutną klasykę kina, czyli „Dirty Dancing”. Ich występ oczarował zarówno jurorów, jak i publiczność. Każdy z oceniających przyznał im najwyższą notę, a owacje na stojąco trwały długo po zakończeniu tańca. To pierwszy raz w tym sezonie, gdy para zgarnęła komplet punktów, co tylko potwierdza, że są jednym z głównych faworytów do zdobycia Kryształowej Kuli.

Po ich występie Iwona Pavlović przyznała, że jest niesamowicie zachwycona: „Dawno nie widziałam tak dobrej cha-chy, która nie wynikała z nóżek i rączek, tylko wynikała z pracy twojego podbrzusza. Była subtelna, wysmakowana, delikatna. Taka jak ta cha-cha powinna być”.

To, co chcieliście uzyskać, uzyskaliście. Całkowicie weszliście w ten klimat – dodał Rafał Maserak.

Edyta Górniak w „Tańcu z gwiazdami”. Nagle wtargnęła na scenę i nie potrafiła z niego zejść. Potem przepraszała!

Widzowie są zachwyceni ich tańce. Zaraz po występem w mediach społecznościowych wylała się lawina komentarzy:

Najlepszy taniec dzisiejszego odcinka! Zachwyt

Najlepszy wykon w tym odcinku!

Wspaniale zatańczyli, uwielbiam ten taniec. Wspaniale to odtworzyli

Nie ma lepszej tancerki i trenerki niż Agnieszka. Gadajcie sobie, co chcecie, ale bez niej ten program dużo tracił. I jej życie osobiste mnie interesuje tyle, co zeszłoroczny śnieg!

W tym tańcu ogień w Waszych sercach

Agnieszka jest niesamowitą tancerką, tak jak Sara Janicka. Obie są świetne, uwielbiam na nie patrzeć.

Iwona Pavlović wytknęła Barbarze Bursztynowicz brak sylwetki tanecznej! Rafał Maserak szybko zareagował

Choć wielu zmieniło o niej zdanie, nie brakowało też głosów krytycznych wobec Agnieszki Kaczorowskiej:

„Agnieszka zdolna bestia. Ale… Ja dalej odczuwam swego rodzaju zażenowanie jak ich widzę. A dzisiaj to już w ogóle padłam jak w reklamówce przed tańcem tańczyli w „swoim gniazdku” i od razu widzę podobny taniec z Panem Pelą w kuchni… No nie wiem. Mam wrażenie, że naprawdę można swoją miłość zaprezentować z klasą, a tutaj jest tego wszystkie za dużo… I z otoczką „robimy to dla siebie, jesteśmy sami”.

„Taniec super ale te skoki Agi na Marcina podczas ocen jury, cringe! – troche klasy”,

„Taniec bardzo dobry. Tylko, że ja nie widzę naturalności i prawdziwości u nich. Wszystko na pokaz, pod publiczkę”.