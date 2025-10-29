Ostatni odcinek „Tańca z gwiazdami” przyniósł prawdziwe zaskoczenie, bo z programu odpadli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Para, która uchodziła za jednych z faworytów nie kryła rozczarowania wynikiem głosowania widzów. Tancerka w emocjonach przyznała, że jest dumna z partnera, choć trudno jej pogodzić się z decyzją publiczności.

Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj. Przy takim poziomie rywalizacji cieszę się, że teraz możemy tańczyć tylko dla siebie – mówiła rozgoryczona Kaczorowska po ogłoszeniu wyników.

Takiego przemówienia jeszcze nie było! Kaczorowska ze łzami w oczach żegna się z „TzG”. Wbija szpilę produkcji

Kabaret K2 wbija szpilę Kaczorowskiej

Jak się okazuje, zakochani nie tylko pożegnali się z tanecznym show, ale też z występem w programie kabaretowym. Para miała pojawić się w „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie”, jednak w ostatniej chwili odwołała swoją obecność.

Do końca czekaliśmy, czy Agnieszka i Marcin przyjadą na nagranie, ale nie pojawili się – zdradziła osoba z produkcji.

Doda stanęła murem za Kaczorowską. „Nie ma przestrzeni na brak szacunku”

Kabaret K2 postanowił jednak nie rezygnować z ich „udziału”. W nowym odcinku show pojawili się… sobowtóry Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w maskach z ich wizerunkami! Satyrycy w żartobliwy sposób odnieśli się do całej sytuacji, a nagranie szybko stało się viralem.

Widzowie nie pozostali obojętni. Jedni uznali pomysł kabaretu za zabawny, inni uznali, że to „cios poniżej pasa” wobec rozczarowanej tancerki. Sama Agnieszka Kaczorowska nie odniosła się jeszcze do żartu, ale w jej ostatnich relacjach da się wyczuć, że emocje po programie jeszcze nie opadły.

Nie do wiary, co Kaczorowska wyrabia z Rogacewiczem za kulisami „Tańca z Gwiazdami”! Nawet się nie kryli…