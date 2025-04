Agnieszka Kaczorowska po intensywnych tygodniach treningów z Filipem Gurłaczem w „Tańcu z gwiazdami” w końcu może złapać oddech. W przerwie od telewizyjnych emocji zdradziła, jak planuje spędzić Wielkanoc. Choć wielu może to zdziwić, święta tancerki wcale nie będą takie „tradycyjne”.

Maciej Pela zdobył się na kolejne wyznanie. Wyjawił SZCZEGÓŁ rozstania z Kaczorowską…

Kaczorowska ma wolne od ,,Tańca z gwiazdami”. Jak spędzi ten czas?

Agnieszka Kaczorowska wróciła do „Tańca z gwiazdami” w wielkim stylu. Jej taneczna chemia z Filipem Gurłaczem rozpala parkiet i… języki widzów, bo para jest nie tylko faworytem do wygranej, ale też bohaterami wielu plotek. Teraz, dzięki przerwie świątecznej w programie, Agnieszka może w końcu na chwilę odpocząć.

W rozmowie z „Faktem” celebrytka wyznała, że choć nie obchodzi świąt w typowo religijny sposób, to stawia na rodzinne rytuały z dziećmi. Malowanie pisanek, zabawy z szukaniem Zajączka wielkanocnego i kreatywne zagadki to u niej obowiązkowy punkt programu.

Każde święta są dla mnie czasem opowiadającym o miłości i rodzinie. Choć nie chodzę do kościoła, zawsze maluję pisanki z dziewczynkami – przyznała szczerze.

Agnieszka Kaczorowska zrobiła TO na oczach widzów. Internauci grzmią: ,,Czy ona chciała go pocałować?!”

Tancerka zaznaczyła, że święta spędzi w całości z córkami. Chce odciąć się od zawodowych obowiązków, nacieszyć się piękną pogodą i wspólnie z rodziną wyjechać choć na chwilę na łono natury.

Jest piękna pogoda, więc chcę być z córeczkami na powietrzu. Dla mnie te dwa dni wolnego będą czasem, który poświęcę tylko im – zapowiedziała Agnieszka.

Choć w sieci aż huczy od plotek o „bliskości” Agnieszki i Filipa Gurłacza, oboje już wcześniej jednoznacznie zdementowali sensacyjne doniesienia. Teraz gwiazda ponownie pokazuje, że dla niej najważniejsza jest rodzina – i to właśnie jej zamierza oddać ten wyjątkowy czas.

Kaczorowska odpowiedziała na zarzuty Smykiewicza. W jej obronie stanął Filip Gurłacz

Nie wszyscy muszą celebrować święta w tradycyjny sposób – udowadnia to Kaczorowska. Dla niej najważniejsze są chwile z bliskimi, bez względu na to, czy to przy suto zastawionym stole, czy w lesie z koszykiem pisanek i dziecięcym śmiechem w tle.

Co myślicie takim sposobie spędzenia tego wyjątkowego czasu w roku?