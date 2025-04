Antek Smykiewicz nie gryzł się w język, nazywając ją „podłą i nietaktowną”. Teraz Agnieszka Kaczorowska nie pozostała dłużna. Głos zabrał także jej taneczny partner, który nie krył oburzenia.

Znany wokalista znowu uderza w Agnieszkę Kaczorowską. Ostrzega jej fanów…

W ostatnich dniach zrobiło się naprawdę gorąco wokół Agnieszki Kaczorowskiej. Wszystko za sprawą wypowiedzi Antka Smykiewicza, który w mocnych słowach ocenił ich przeszłą współpracę w ,,Tańcu z Gwiazdami”. Wokalista twierdził, że tancerka była dla niego chłodna i nieprzyjemna, a relacja z nią przyprawiała go o nerwy. ,,Była podła i nietaktowna” – powiedział wprost.

Ale to nie koniec. Artysta poszedł o krok dalej i… ostrzegł jej fanów. ,,Uważajcie, kto zostaje waszym idolem„-powiedział publicznie, tym razem w innym programie, sugerując, że wizerunek Kaczorowskiej znacząco odbiega od rzeczywistości. – Są rzeczy, które dzieją się za kamerą – dodał wymownie.

Antek Smykiewicz wspomina „TzG” z Kaczorowską. „Podła i nietaktowna osoba, udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego”

W końcu do całej sprawy postanowiła odnieść się sama Agnieszka Kaczorowska. Po niedzielnym odcinku programu, w którym razem z Filipem Gurłaczem znów zachwyciła jury, dla Jastrząb Post odpowiedziała z klasą – ale i z lekką szpilką.

Życzę Antkowi wszystkiego, co najlepsze. Nie mamy kontaktu, może szkoda. Czasem warto coś powiedzieć sobie w oczy, jeżeli jest jakiś żal – stwierdziła dyplomatycznie, choć wyraźnie dając do zrozumienia, że publiczne pranie brudów nie jest jej stylem.

Jeszcze mocniejszą reakcję wywołała cała sprawa u Filipa Gurłacza, obecnego partnera tanecznego Kaczorowskiej, który wprost nazwał słowa Smykiewicza „bez sensu” i wyraził zdziwienie, że ktoś decyduje się na takie wyznania po tylu latach.

To jest dziwne. Mówić źle o ludziach publicznie to raz. Dwa – po takim czasie? Trzy – przecież nie ze wszystkimi się dogadujesz w pracy. (…) Nie musimy mówić źle o ludziach, bo to często podcina im skrzydła. Aga jest akurat w tym temacie silna, ale to potrafi też złamać. Nie tylko odebrać wiatr, który wieje w żagiel, ale też ten żagiel podrzeć – powiedział poruszony Gurłacz.