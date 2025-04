Tancerz szczerze opowiedział o kulisach głośnego rozstania i swoim obecnym podejściu do show-biznesu. Nie zabrakło refleksji, żalu, ale też zaskakującej deklaracji: „Miłości mi nie życz”.

,,Bańka pękła 1 września”. Maciej Pela o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską, nowym życiu i… braku wiary w miłość

Maciej Pela nie milknie. W najnowszym wywiadzie dla Pudelka bez ogródek opowiedział o kulisach rozstania z Agnieszką Kaczorowską, wyznał, kiedy „bańka pękła” i dlaczego nie podpisał umowy o milczeniu. Zdradził, że we wrześniu 2024 jego życie się posypało, a dziś nie wierzy w miłość. Choć wciąż pojawiają się głosy, że za bardzo „się udziela”, Pela twierdzi, że ma konkretny cel – zbudować wizerunek w show- biznesie, by realizować swoją taneczną misję.

Podczas ostatniego wywiadu Pela przyznał, że jego dotychczasowe życie wyglądało „jak w kolorowej bańce”, ale wszystko zmieniło się 1 września 2024 roku. To właśnie wtedy rozpadł się jego związek z Agnieszką Kaczorowską.

Żyło się, bańka pękła, żyje się dalej. To życie, które teraz prowadzę, jest trudniejsze, ale bardziej „smaczne”. We wrześniu było mi trudno, w październiku ciężko, a w listopadzie zacząłem się podnosić – wyznał.

Pela nie ukrywa, że zaproponowano mu podpisanie umowy o poufności (tzw. NDA), ale odmówił.

,,Powiedziałem, że nie mogę tego podpisać, bo nie wiem, co się wydarzyło” – przyznał, sugerując, że okoliczności rozpadu małżeństwa wciąż są dla niego częściowo niejasne.

Na pytanie, czy wciąż wierzy w miłość, odpowiedział bez wahania:

,,Teraz nie. Może się obraziłem, może to sabotuję. Może terapeuta mi kiedyś wbije do głowy, że jest inaczej„– żartował gorzko. Przyznał, że ma momenty, w których wydaje mu się, że mógłby stworzyć nową relację, ale szybko wraca do rzeczywistości : ,,To nie jest czas. Staram się siebie poukładać.”

Tancerz nie przejmuje się głosami, które zarzucają mu, że zbyt często wypowiada się publicznie. Twierdzi, że robi to świadomie, bo chce budować swoją markę:

Moim celem jest to, żeby dzięki show-biznesowi zdobyć narzędzia do realizacji mojej misji – uczenia tańca tych, którzy myślą, że nie potrafią. Taniec jest moim sposobem na życie i chcę nim inspirować innych.

Maciej Pela postawił więc na szczerość – także tę niewygodną. Choć o byłej żonie mówi już z dystansem, nie ukrywa, że jego świat wywrócił się do góry nogami. Czy uda mu się przekuć kryzys w sukces? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach tej medialnej telenoweli.