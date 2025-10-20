Olek Sikora i Daria Syta wiedzieli, że odpadną z „Tańca z Gwiazdami”? „Nie będę ściemniać…”
Aleksander Sikora i Daria Syta pożegnali się z „Tańcem z Gwiazdami” w niedzielnym odcinku. W ekskluzywnym wywiadzie dla naszego portalu zdradzają, czy spodziewali się takiego zakończenia swojej przygody i co naprawdę myślą o swojej ostatniej sambie.
W niedzielę 19 października widzowie „Tańca z Gwiazdami” pożegnali kolejną parę. Aleksander Sikora i Daria Syta, mimo ognistej samby, musieli opuścić program. W wywiadzie dla naszego portalu para zdradza kulisy swojego ostatniego występu i przyznaje, że czuli, iż ten odcinek może być dla nich ostatni.
Olek Sikora nie owijał w bawełnę, mówiąc o swojej ostatniej choreografii:
Taniec trudny technicznie. To nie chodzi o to że teraz się użalamy i biadolimy, tylko są tańce które ci siądą bardziej i które ci siądą mniej. Ten ewidentnie mi nie siadł – był wysiłkowy kondycyjnie, trudny. No nie będę ściemniać że to był taki pikuś…
Daria dodała: „Tak było. No wiesz samba nie jest najlepszym tańcem, gdzieś tam nie czuliśmy tego, to nie było nasze”.
Para zdradziła również zaskakujący szczegół dotyczący ich relacji z innymi uczestnikami.
Życzyliśmy jak najlepiej Mai Bohosiewicz i Albertowi Kosińskiemu, bo z nimi się najbardziej zżyliśmy i też dotrzymaliśmy słowa, bo na salach mówiliśmy zawsze jak odpadać to razem.
I rzeczywiście – choć Maja Bohosiewicz odpadła z powodu rezygnacji związanej z kontuzją, a Sikora z Sytą przez decyzję widzów, para żartobliwie zauważyła: ,,Czekamy na odcinek w którym dwie pary się pożegnają w odcinku i proszę bardzo – Majka od tego odcinka nie tańczy bo zrezygnowała, a my odpadliśmy, więc fajnie że po przyjacielsku dotrzymaliśmy słowa.”
Ostatni występ pary – pełna energii samba – niestety nie przekonała zarówno jurorów, jak i widzów. Mimo że na treningach dawali z siebie wszystko, ich ognisty taniec nie wystarczył, by zapewnić im miejsce w kolejnej części tanecznych zmagań.
Czy para żegna się z programem z żalem? A może traktują to jako cenne doświadczenie? Cały wywiad możesz obejrzeć poniżej!