Aleksander Sikora i Daria Syta pożegnali się z „Tańcem z Gwiazdami” w niedzielnym odcinku. W ekskluzywnym wywiadzie dla naszego portalu zdradzają, czy spodziewali się takiego zakończenia swojej przygody i co naprawdę myślą o swojej ostatniej sambie.

W niedzielę 19 października widzowie „Tańca z Gwiazdami” pożegnali kolejną parę. Aleksander Sikora i Daria Syta, mimo ognistej samby, musieli opuścić program. W wywiadzie dla naszego portalu para zdradza kulisy swojego ostatniego występu i przyznaje, że czuli, iż ten odcinek może być dla nich ostatni.

Olek Sikora nie owijał w bawełnę, mówiąc o swojej ostatniej choreografii:

Taniec trudny technicznie. To nie chodzi o to że teraz się użalamy i biadolimy, tylko są tańce które ci siądą bardziej i które ci siądą mniej. Ten ewidentnie mi nie siadł – był wysiłkowy kondycyjnie, trudny. No nie będę ściemniać że to był taki pikuś…

Daria dodała: „Tak było. No wiesz samba nie jest najlepszym tańcem, gdzieś tam nie czuliśmy tego, to nie było nasze”.