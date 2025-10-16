Maja Bohosiewicz żegna się z „Tańcem z Gwiazdami”. „To dla mnie trudne słowa, ale…”
Znamy przyczynę, dla której zdecydowała się zakończyć taneczną przygodę...
Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński tworzyli jedną z najsympatyczniejszych par w programie „Taniec z Gwiazdami”. Niestety, ale po rodzinnym odcinku para miała za sobą bardzo trudny czas decyzji. Okazuje się, że Maja Bohosiewicz z powodu kontuzji żeber musiała podjąć poważną decyzję o rezygnacji z programu. Do kontuzji żeber doszedł jeszcze jeden problem zdrowotny, który zaważył na jej decyzji! Przekazała tę wiadomość w reelsie na Instagramie.
Karolina Gilon skrycie marzyła o pokazie Victoria’s Secret. Chciała być ich aniołkiem!
Maja Bohosiewicz żegna się z „Tańcem z Gwiazdami”
Maja Bohosiewicz w przejmującym nagraniu na Instagramie wyznała, że musi się pożegnać z „Tańcem z Gwiazdami”. Wszystko przez złamane żebra i problemy z okostną. Influencerka i bizneswomen podziękowała wszystkim za wspaniałą przygodę i życzyła powodzenia pozostałym uczestnikom programu:
Kochani, strasznie mi przykro. Chciałam bardzo podziękować przede wszystkim mojemu partnerowi Albertowi Kosińskiemu za cały ten wspólny czas. Za to, że zawsze byłeś obok gotowy do pomocy, cierpliwy i czuły. Całej produkcji — ludzi, których nie widzicie, a to oni tworzą to piękne show. Naszym choreografom Michałowi, Maćkowi, Krzyśkowi, Igorowi. Martynce za najpiękniejsze stroje, jakie mogłam sobie wymarzyć. Agnieszce, która dokarmiała mnie bajecznymi i herbatką na sali prób. Kochanemu beauty teamowi, który dbał, żebym zawsze wyglądała najlepiej, jak się da i czuła się świetnie — podkreśliła Maja Bohosiewicz.
TYLKO U NAS! Występ Bohosiewicz w „TzG” pod znakiem zapytania: „To już nie są ŻARTY!”
TYLKO U NAS! Występ Bohosiewicz w „TzG” pod znakiem zapytania: „To już nie są ŻARTY!”
Maja Bohosiewicz na nagraniu przekazała fanom, że w ostatnim czasie lekceważyła swój słaby stan zdrowia. Bizneswomen bardzo chciała zatańczyć w odcinku rodzinnym, żeby spełnić marzenie małej córki — Leoni. Teraz jednak jej stan zdrowia na tyle się pogorszył, że postanowiła zrezygnować:
„Kochani, to dla mnie trudne słowa, ale muszę się nimi podzielić, ponieważ z powodu kontuzji muszę zakończyć moją przygodę z tańcem. Ponad tydzień temu doznałam urazu żeber i pomimo bólu trenowałam dalej, bo naprawdę taniec i ta przygoda dawała mi tak ogromną radość, satysfakcję. Bardzo chciałam zatańczyć ten odcinek rodzinny. Naprawdę z całego serca. Nawet jeśli ciało już wysyłało inne sygnały, że nie powinnam. W poniedziałek, gdy ten ból stał się nie do zniesienia, poszłam na kolejne badania i USG potwierdziło złamanie żeber i uraz okostnej. Muszę się zatrzymać” — napisała Maja Bohosiewicz.
Ja | 16 października 2025
No i po urodzie
Anonim | 16 października 2025
Oj głupoA mają musiała ze wygramy TO PRZ CU Z I Z WAS ZE MO, ZE WTGRA KIRW AGNIESZKA SZUA I JEK LG ER MARCA NA, BYŁO DA WARTOŚĆ BYŁA TAK ZA I WEDŁUG OOC WAR JA TO DA NE DIA DZIAŁ DO MA HALLUKSY,