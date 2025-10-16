Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński tworzyli jedną z najsympatyczniejszych par w programie „Taniec z Gwiazdami”. Niestety, ale po rodzinnym odcinku para miała za sobą bardzo trudny czas decyzji. Okazuje się, że Maja Bohosiewicz z powodu kontuzji żeber musiała podjąć poważną decyzję o rezygnacji z programu. Do kontuzji żeber doszedł jeszcze jeden problem zdrowotny, który zaważył na jej decyzji! Przekazała tę wiadomość w reelsie na Instagramie.

Maja Bohosiewicz żegna się z „Tańcem z Gwiazdami”

Maja Bohosiewicz w przejmującym nagraniu na Instagramie wyznała, że musi się pożegnać z „Tańcem z Gwiazdami”. Wszystko przez złamane żebra i problemy z okostną. Influencerka i bizneswomen podziękowała wszystkim za wspaniałą przygodę i życzyła powodzenia pozostałym uczestnikom programu:

Kochani, strasznie mi przykro. Chciałam bardzo podziękować przede wszystkim mojemu partnerowi Albertowi Kosińskiemu za cały ten wspólny czas. Za to, że zawsze byłeś obok gotowy do pomocy, cierpliwy i czuły. Całej produkcji — ludzi, których nie widzicie, a to oni tworzą to piękne show. Naszym choreografom Michałowi, Maćkowi, Krzyśkowi, Igorowi. Martynce za najpiękniejsze stroje, jakie mogłam sobie wymarzyć. Agnieszce, która dokarmiała mnie bajecznymi i herbatką na sali prób. Kochanemu beauty teamowi, który dbał, żebym zawsze wyglądała najlepiej, jak się da i czuła się świetnie — podkreśliła Maja Bohosiewicz.

