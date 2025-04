Aleksandra Żuraw jest popularną influencerką i youtuberką. Na swoim Instagramie może się poszczycić liczbą 354 tysięcy obserwatorów. Oprócz tego jest także aktywna na YouTube, gdzie zdobyła aż 57 milionów wyświetleń. To tam chętnie publikuje codziennie vlogi i lifestylowe filmiki. Ostatnio Aleksandra Żuraw gościła w podkaście Kai Gołuchowskiej w radiu RMF SHOW, gdzie opowiedziała o swojej przygodzie w „Top Model”. Przykre, co ją tam spotkało…

Influencerka w młodym wieku poszła do programu „Top Model”, gdzie chciała spróbować swoich sił w branży modelingowej. Niestety, ale jej przygoda z programem TVN-u nie skończyła się dobrze. Aleksandra Żuraw miała bardzo obniżoną samoocenę. Po udziale w show przeszła wiele zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, ale także operacji plastycznych, między innymi zabieg liposukcji:

Pamiętam taką sytuację, że przyjechała do nas wtedy chyba, albo Ewa Chodakowska, albo Kasia Sokołowska. Już teraz nie mogę sobie do końca tego przypomnieć, ale była to sytuacja, w której przywieziono wagę i przywieziono centymetr. Wszystkie dziewczyny były ważone, jedna po drugiej. Otwarcie komentowano ich wagę oraz wielkość ich bioder. Wtedy na 180 centymetrów wzrostu ważyłam 58 kilogramów. Ktoś mi powiedział, że nadal w moich biodrach jestem po prostu za gruba — podsumowała Aleksandra Żuraw w podkaście Kai Gołuchowskiej „Szczerze ci powiem”.