Wojciech Modest Amaro zagościł w najnowszym odcinku talk-show Kuby Wojewódzkiego. Kucharz, który już raz miał okazję gotować dla byłego prezydenta USA, teraz zdradził, co przygotowałby dla Andrzeja Dudy.

Modest Amaro u Kuby Wojewódzkiego

Wojciech Modest Amaro to jeden z najpopularniejszych kucharzów i restauratorów w Polsce. Dużą popularność w świecie show-biznesu zyskał, dzięki roli gospodarza w programie „Hell’s Kitchen. Piekielna Kuchnia”. Warto dodać, że jego restauracja „Atelier Amaro” jako pierwsza w Polsce zdobyła prestiżową gwiazdkę Michelin.

Teraz Amaro będąc gościem w programie Kuby Wojewódzkiego, został zapytany o to, co przygotowałby dla głowy naszego państwa, czyli Andrzeja Dudy. Wojewódzki zaczepnie zapytał: „Co to by było? Bardziej flaki z olejem czy czarna polewka?”. Na co kucharz krótko odpowiedział:

Zostałbym przy chlebie i winie.

Natomiast na pytanie, co przyrządziłby Wojewódzkiemu, Amaro rzekł:

Kaszankę z czekoladą.

Przy okazji tematu prezydenta podzielił się pewną historią z przeszłości. Pewnego dnia kancelaria Bronisława Komorowskiego chciała zarezerwować, dla niego stolik, jednak jak się okazało, na rezerwację czeka się u niego nawet trzy miesiące. Amaro nic nie wskórał w tej sprawie, a były prezydent musiał obejść się ze smakiem.

Warto wspomnieć, że Amaro miał także okazję gotować, dla samego Baracka Obamy. W podkaście „WojewódzkiKędzierski” zdradził, jak naprawdę to wyglądało.