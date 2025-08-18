Andrzej Duda gościł niedawno w podkaście Żurnalisty, gdzie opowiedział o swoich rządach. Były prezydent RP pełnił urząd w latach 2015-2025. Polityk wzbudzał wśród obywateli zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Okazuje się, że jego trzygodzinnej rozmowy wysłuchała prowadząca „Dzień dobry TVN” Sandra Hajduk. Dziennikarka była załamana błędami językowymi, które popełni w czasie rozmowy Andrzej Duda. Zwróciła też uwagę na coś jeszcze!

Andrzej Duda nigdy wcześniej tego nie mówił! Tak komentuje MILCZENIE swojej żony

Sandra Hajduk miażdży wywiad Andrzeja Dudy u Żurnalisty. Padły bardzo mocne słowa!

Sandra Hajduk po przesłuchaniu rozmowy Andrzeja Dudy z Żurnalistą podzieliła się z internautami swoimi przemyśleniami. Dziennikarka szczerze napisała, że nie jest zachwycona rozmową byłego prezydenta RP z podkasterem. Stworzyła długą listę błędów językowych!

Poza tym, że znowu językowo średnio (prezydent obiecuje sekret „alkowy”, nie wiedząc chyba do końca, czymże owa alkowa jest, mówi też o „skostniałych oczach”, cokolwiek to znaczy), to ten wywiad jest niezwykłą dla mnie obserwacją socjologiczno-psychologiczną. Bardzo rzadko spotykaną — napisała Sandra Hajduk na Instagramie.

Andrzej Duda po raz pierwszy o reakcji żony i córki na jego wygraną: „Jesteśmy patologiczną rodziną”