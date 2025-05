Miał być wzruszający hołd dla Zbigniewa Wodeckiego, ale zamiast tego nastąpiła burza w komentarzach. Widzowie TVP2 po koncercie „Wodecki Twist” nie zostawili suchej nitki na Annie Karwan. „Porażka” – piszą pod nagraniem, które podzieliło internet.

Anna Karwan pod ostrzałem internautów zaraz po występie na ,,Wodecki Twist”

Koncert „Wodecki Twist – Piosenki o miłości” zorganizowany z okazji 75. rocznicy urodzin Zbigniewa Wodeckiego miał być pięknym wspomnieniem i muzycznym świętem. Na scenie pojawiły się gwiazdy polskiej sceny muzycznej, w tym Anna Karwan i Kuba Badach, którzy zaśpiewali kultowe „Lubię wracać tam, gdzie byłem”. Jednak ich występ – zamiast wzruszać – mocno podzielił widzów.

Choć duet Karwan-Badach miał być jednym z emocjonalnych punktów wieczoru, to właśnie Anna Karwan stała się głównym celem internetowej krytyki. Na Facebooku TVP i w komentarzach pod nagraniami z koncertu zaroiło się od opinii, że artystka „przedobrzyła”, „przeciągała”, a nawet „zniszczyła” kultowy utwór.

Nie lubię, jak zniekształcają piosenkę. Brzydkie to było – pisali widzowie bez ogródek.

Co ciekawe, występ Kuby Badacha zebrał niemal wyłącznie pochwały. Internauci zachwycali się jego wyczuciem i szacunkiem do oryginału, twierdząc, że „uratował” całość. W kontrze do tego – Karwan uznano za zbyt ekspresyjną i oderwaną od ducha utworu.

Koncert miał uczcić twórczość Wodeckiego i pokazać ją w nowoczesnych interpretacjach. Ale nie wszyscy byli gotowi na nowe aranżacje. W komentarzach nie brak głosów, że „pewnych rzeczy nie powinno się ruszać”. Wśród najczęściej powtarzanych zarzutów pojawiało się jedno: „Tego nie dało się słuchać”.

Jak na razie Anna Karwan nie odniosła się do fali krytyki. Czy zabierze głos w sprawie występu, który miał być muzycznym ukłonem, a wywołał medialną burzę? Fani piosenkarki bronią jej twierdząc, że każdy artysta ma prawo do własnej interpretacji.

Co wy myślicie o takim wykonaniu legendarnego utworu? Jeśli przegapiliście występ, możecie go nadrobić, a wideo znajdziecie poniżej!