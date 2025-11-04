Tak wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego po Wszystkich Świętych. Co tam się dzieje?!

Tak dziś wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego

Ostatnio sprawdziliśmy, jak wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego. Okazuje się, że mimo upływu 8 lat od śmierci wokalisty jego grób wciąż jest chętnie odwiedzany przez fanów.

Nie brakuje kolorowych zniczów i kwiatów, które świadczą o głębokiej pamięci o zmarłym artyście.