times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Tak wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego po Wszystkich Świętych. Co tam się dzieje?!

Ten widok aż mrowi skórę...

Grób śmierć Zbigniew Wodecki
/ 04.11.2025 /
EmEl
Zbigniew Wodecki, fot. AKPA.

1 / 4

Tak dziś wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego 

Zbigniew Wodecki był wybitnym wokalistą, multiinstrumentalistą i kompozytorem oraz autorem tekstów piosenek. 

Zasłynął za sprawą takich przebojów jak: „Zacznij od Bacha”,  „Izolda”,  „Lubię wracać tam, gdzie byłem”,  „Opowiadaj mi tak”.

Zbigniew Wodecki, fot. AKPA.

2 / 4

Tak dziś wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego 

Zbigniew Wodecki 5 maja 2017 roku poddał się zabiegowi wszczepienia pomostowania aortalno-wieńcowego w prywatnym warszawskim szpitalu. 

Trzy dni później przeszedł udar mózgu. Od tamtej pory przebywał w śpiączce, w tym czasie zachorował także na zapalenie płuc. Został przetransportowany do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, gdzie zmarł 22 maja 2017 roku. 

Zbigniew Wodecki grób, fot. Kozaczek.pl.

3 / 4

Tak dziś wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego 

Ostatnio sprawdziliśmy, jak wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego. Okazuje się, że mimo upływu 8 lat od śmierci wokalisty jego grób wciąż jest chętnie odwiedzany przez fanów.

Nie brakuje kolorowych zniczów i kwiatów, które świadczą o głębokiej pamięci o zmarłym artyście.

Zbigniew Wodecki grób, fot. Kozaczek.pl.

4 / 4

Tak dziś wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego 

Widok grobu Zbigniewa Wodeckiego aż zapiera dech w piersiach.

Trzeba przyznać, że nagrobek wypełniony po brzegi zniczami i ozdobami wygląda poruszająco.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 4 listopada 2025 Odpowiedz

A dziwi cichifqjk gdzie to Kira szczw?

Anonim | 4 listopada 2025 Odpowiedz

Pewnie znów sonarem mogę tylko schyla r K JAK W BURDELU,

POLECANE DLA CIEBIE
Gwiazdy brylują na premierze filmu „Dom dobry”! Domagała i Jakubik z żonami, Gardias, Staśko…
Czerwony dywan Gwiazdy Polscy celebryci
Dorota Gardias Joanna Majstrak
Gwiazdy brylują na premierze filmu „Dom dobry”! Domagała i Jakubik z żonami, Gardias, Staśko…
Smarzowski, Turkot, Mołek, Majstrak...
Plejada gwiazd na pokazie marki MMC! Kożuchowska, Horodyńska, Markowska, Warnke… (FOTO)
Czerwony dywan Gwiazdy Polscy celebryci
Anna Markowska Joanna Horodyńska
Plejada gwiazd na pokazie marki MMC! Kożuchowska, Horodyńska, Markowska, Warnke… (FOTO)
Mercedes, Bołądź, Lewandowska, Szapołowska, Hyży, Racewicz...
Nekrolog na profilu Artura Barcisia. Polacy zalali się łzami
Aktualności Newsy
Artur Barciś
Nekrolog na profilu Artura Barcisia. Polacy zalali się łzami
W poniedziałek do mediów dotarła przykra wiadomość...
Pierwsza dama na okładce! Marta Nawrocka w nowym wcieleniu zachwyciła internautów
Aktualności Newsy
Marta Nawrocka
Pierwsza dama na okładce! Marta Nawrocka w nowym wcieleniu zachwyciła internautów
Jeszcze niedawno służyła w mundurze, dziś błyszczy na okładce prestiżowego magazynu
Kaczorowska i Rogacewicz zapowiadają namiętny projekt! Internauci oburzeni
Newsy Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Kaczorowska i Rogacewicz zapowiadają namiętny projekt! Internauci oburzeni
Ich nowe przedsięwzięcie już wzbudza kontrowersje...
Rozwód Kaczorowskiej i Peli przeciąga się. Pojawił się nieoczekiwany zwrot?
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Maciej Pela
Rozwód Kaczorowskiej i Peli przeciąga się. Pojawił się nieoczekiwany zwrot?
Dlaczego sąd nie ogłosił wyroku od razu?
Beata Kozidrak wygląda jak miś z Krupówek. Pokazała się w szokującej stylizacji!
Aktualności Polscy celebryci
Beata Kozidrak Stylizacje Gwiazd
Beata Kozidrak wygląda jak miś z Krupówek. Pokazała się w szokującej stylizacji!
Tak wokalistka wyglądała w Zakopanem.
Nie żyje najpotężniejszy wiceprezydent USA! Ta wiadomość wstrząsnęła światem
Aktualności Polscy celebryci
Prezydent Usa
Nie żyje najpotężniejszy wiceprezydent USA! Ta wiadomość wstrząsnęła światem
Wieści nadeszły po południu...
Anna Mucha tak podsumowała suknię ślubną Cichopek. Nagle wspomniała o… worku jutowym!
Aktualności Polscy celebryci
Anna Mucha Katarzyna Cichopek
Anna Mucha tak podsumowała suknię ślubną Cichopek. Nagle wspomniała o… worku jutowym!
Oj, te słowa wywołają burzę w sieci...
Andziaks nie pojawi się na otwarciu sklepu w Gdyni. Powód szokuje!
Aktualności Polscy celebryci
Andziaks Influencerzy
Andziaks nie pojawi się na otwarciu sklepu w Gdyni. Powód szokuje!
"Jestem przerażona!" — zaczęła Andziaks.
Tak wygląda grób „Slaba” po Wszystkich Świętych. Zamarliśmy, gdy zobaczyliśmy ten widok (FOTO)
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Cmentarz Grób
Tak wygląda grób „Slaba” po Wszystkich Świętych. Zamarliśmy, gdy zobaczyliśmy ten widok (FOTO)
Szok, jak pilot został upamiętniony!
Agnieszka Kaczorowska odcięła się od brata Rogacewicza. Podjęła stanowczą decyzję!
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Agnieszka Kaczorowska odcięła się od brata Rogacewicza. Podjęła stanowczą decyzję!
Brat aktora całkiem się wygadał...
Żebrowscy utknęli na Jamajce! Straszliwy żywioł nie pozwala im na powrót do Polski
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Aleksandra Żebrowska Huragan
Żebrowscy utknęli na Jamajce! Straszliwy żywioł nie pozwala im na powrót do Polski
Rodzina walczy o powrót do ojczyzny.
Kuba Wojewódzki wypoczywa w Dubaju z Żanetą Rosińską. To o trzy dekady młodsza kobieta!
Aktualności Polscy celebryci
Anna Mucha Kuba Wojewódzki
Kuba Wojewódzki wypoczywa w Dubaju z Żanetą Rosińską. To o trzy dekady młodsza kobieta!
Dziennikarz ostatnio zasugerował, że są już po ślubie...
Anna Mucha wyrzucona z TVP przez Kurskiego! Zdradziła kulisy rozmowy
Aktualności Polscy celebryci
Anna Mucha Jacek Kurski
Anna Mucha wyrzucona z TVP przez Kurskiego! Zdradziła kulisy rozmowy
"Wyszłam z tego pokoju!" — podsumowała aktorka. Co jeszcze powiedziała?
Awantura w podcaście Wojewódzkiego. Mucha nie wytrzymała po pytaniach o ślub Cichopek
Aktualności Newsy
Anna Mucha Katarzyna Cichopek
Awantura w podcaście Wojewódzkiego. Mucha nie wytrzymała po pytaniach o ślub Cichopek
Dyskusja o ślubie Cichopek i obecności Jacka Kurskiego zamieniła się w ostrą wymianę zdań.
 