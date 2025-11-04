Tak wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego po Wszystkich Świętych. Co tam się dzieje?!
Zbigniew Wodecki był wybitnym wokalistą, multiinstrumentalistą i kompozytorem oraz autorem tekstów piosenek.
Zasłynął za sprawą takich przebojów jak: „Zacznij od Bacha”, „Izolda”, „Lubię wracać tam, gdzie byłem”, „Opowiadaj mi tak”.
Zbigniew Wodecki 5 maja 2017 roku poddał się zabiegowi wszczepienia pomostowania aortalno-wieńcowego w prywatnym warszawskim szpitalu.
Trzy dni później przeszedł udar mózgu. Od tamtej pory przebywał w śpiączce, w tym czasie zachorował także na zapalenie płuc. Został przetransportowany do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, gdzie zmarł 22 maja 2017 roku.
Ostatnio sprawdziliśmy, jak wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego. Okazuje się, że mimo upływu 8 lat od śmierci wokalisty jego grób wciąż jest chętnie odwiedzany przez fanów.
Nie brakuje kolorowych zniczów i kwiatów, które świadczą o głębokiej pamięci o zmarłym artyście.
Widok grobu Zbigniewa Wodeckiego aż zapiera dech w piersiach.
Trzeba przyznać, że nagrobek wypełniony po brzegi zniczami i ozdobami wygląda poruszająco.
