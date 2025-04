Anna Renusz zyskała szeroką popularność za sprawy udziału w reality show „Królowa życia”. Celebrytka stała się popularna nie tylko za sprawą swojego wybuchowego charakteru, ale także oryginalnego wyglądu. Kobieta ma za sobą liczne operacje plastyczne i zmiany w wyglądzie. Ostatnio gościła na kanapie Party.pl, gdzie w rozmowie z reporterką szczerze wyznała, że ma za sobą cztery operacje plastyczne nosa. Niestety, ale bardzo źle wspomina operacje, które przeprowadzali jej polscy lekarze. Musiała później je poprawiać w… Turcji!

Anna Renusz ciągle poprawia swój wygląd. Zawiodła się na operacjach plastycznych w Polsce!

Anna Renusz chętnie opowiada swoim fankom o licznych przeróbkach w wyglądzie, którym poddawała się na przestrzeni lat. Celebrytka powiększyła sobie biust, usta, miała czterokrotnie poprawiany nos, przeszła również lifting szyi oraz zabieg wycięcia woreczków tłuszczowych z twarzy. Wielokrotnie w wywiadach podkreślała, że robiła to po to, aby upodobnić się do Kim Kardashian. Jej poprawki wynikały również z kompleksów, które nabyła na przestrzeni lat:

Coś poprawimy, jest fajnie, to znowu widzimy u siebie coś nie tak, che się poprawić i tak sobie poprawiałam. Było mnie na to stać, bo zarabiam, bo pracuję dużo. No to wydawałam pieniążki na siebie. Już nie kombinuję. Ostatnia operacja była miesiąc temu. […] Ja się inspiruję Kim Kardashian, jak widać. Bioderka jak ona sobie zrobiłam — podsumowała Anna Renusz w rozmowie z reporterką Party.pl.

