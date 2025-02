„Królowa Przetrwania” wchodzi na ostatnią prostą, ale zamiast spokoju i strategii mamy kolejne emocjonalne trzęsienie ziemi. Agnieszka Kaczorowska znowu w łzach, Eliza Trybała strzela fochy, a uczestniczki zaczynają eliminować się same. To już nie jest reality show – to prawdziwa telenowela!

Agnieszka Kaczorowska OBURZONA montażem „Królowej Przetrwania”!

Kolejna drama w „Królowej Przetrwania”! Kaczorowska ZNOWU ofiarą, Ola Tomala bezlitosna: „Ma kija w du*ie i jest głupio-mądra”

Najnowszy odcinek przyniósł nie tylko kolejne wyzwania, ale też mocne konfrontacje przy ognisku prawdy. Uczestniczki musiały odczytywać anonimowe komentarze na swój temat – no i się zaczęło.

„Ma kij w du*ie i jest głupio-mądra” – tak podsumowano Agnieszkę Kaczorowską. W pierwszym momencie zachowała pokerową twarz, ale kiedy emocje opadły… polały się łzy.

Chcę mówić, co myślę, i chcę być szczera. W rezultacie się to obraca przeciwko mnie – mówiła cała we łzach przed kamerą.

„A kto by, ku**a, rodzinę utrzymał?” Agnieszka Kaczorowska we łzach po rozmowie z Pelą w ,,Królowej Przetrwania”

Ola Tomala nie miała oporów, by powiedzieć Kaczorowskiej, że te słowa zostały wypowiedziane przez nią. Wspominając jedną z konkurencji, stwierdziła, że aktorka wyśmiewała innych uczestników, którzy mieli problem z odpowiedziami na pytania: ,,To mogły być moje słowa „— przyznała bez ogródek. — ,,Bardzo zabolał mnie test wiedzy, kiedy Agnieszka śmiała się z osób, które nie znały odpowiedzi na niektóre pytania.”

Kaczorowska nie kryła oburzenia: ,,No chyba sobie żartujesz „— odparła z wyraźnym niesmakiem. Choć próbowała trzymać nerwy na wodzy, w przebitkach emocje wzięły górę – w kuluarach polały się łzy.

Drama między Elizą Trybałą a Marianną Schreiber nie cichnie ani na chwilę! Kiedy przyszła kolej na słowa o Elizie ta stwierdziła, że jest to zbyt żenujące, żeby to skomentować: ,,Czekałam, aż uklęknie przede mną i poprosi o autograf, tak pragnie mojej atencji”— brzmiała wiadomość, której autorką okazała się, oczywiście, Marianna Schreiber.

Autorka tych słów nie kryła dumy, a na jej twarzy malował się szeroki uśmiech, gdy Eliza z wyraźnym zirytowaniem czytała jej słowa. Trybała nie zostawiła tego bez odpowiedzi. W konfesjonale jasno dała do zrozumienia, że tej wojny tak łatwo nie odpuści.

Zabiorę tę karteczkę do domu i zrobię wszystko, żeby to Marianna uklękła przede mną i przeczytała jej treść! — zapowiedziała z zawziętą miną.

Jakby tego było mało, program pożegnały dwie uczestniczki. Kasia Nast sama się wyeliminowała (!), bo nie chciała wskazać osoby do odejścia. Magdalena Stępień przegrała w konkurencji i… nagle zrobiło się jakoś spokojniej.

Eliza Trybała UJAWNIA, czego nie pokazano w „Królowej przetrwania”! „Ludzie widzą tylko jedną stronę…”

Ale na jak długo? Przy tym tempie nie zdziwimy się, jeśli finał zamiast rywalizacji o przetrwanie skończy się wielką awanturą o to, kto miał najgorzej.

Coś czujemy, że ostatni odcinek przyniesie najwięcej emocji!Kogo obstawiacie jako zwyciężczynię?