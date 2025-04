Ewelona zyskała szeroką rozpoznawalność za sprawą udziału w reality show MTV „Warsaw Shore”. Później mocno rozwinęła swoje media społecznościowe, gdzie chętnie publikowała zdjęcia swojego ciała po licznych operacjach plastycznych. Otwarcie mówiła o tym, że powiększyła sobie biust, poddała się liposukcji, korekty nosa i modelowania żuchwy oraz brody. Ewelona w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, jak jej ukochany komentował operacje plastyczne. Już wkrótce para pojawi się razem w reality show „The 50”, który zadebiutuje 4 kwietnia na platformie Prime Video.

Influencerka wielokrotnie kładła się na stół operacyjny w celu poprawienia swojego wyglądu. Niestety, ale niektóre z jej operacji plastycznych mogły zakończyć się tragicznie, w związku z tym jej ukochany często martwił się o zdrowie swojej partnerki. Opowiedział o szczegółach w rozmowie z Kozaczkiem:

Następnie jednak influencerka dodała, że gdy już coś sobie poprawi, to jej ukochany proponuje, żeby zrobiła jeszcze większy biust, bardziej widoczny:

Zawsze się martwi, ale jak już rozmawiamy o powiększeniu piersi, to on mi mówi: „Nie no, większe zrób, większe”. Zawsze im większe, tym lepsze. No myśli po prostu jak taki typowy chłop — dodali rozbawieni Ewelona i Żółw.