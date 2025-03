Anna Wendzikowska po raz kolejny podzieliła się z fanami kulisami swojego życia, tym razem jednak zamiast rajskich podróży opowiedziała o problemach zdrowotnych. Okazuje się, że była gwiazda TVN od lat zmaga się z anemią, a jej ostatnie wyniki badań okazały się wyjątkowo niepokojące.

Anna Wendzikowska od dłuższego czasu otwarcie mówi o swoim stylu życia, diecie i treningach. Tym razem postanowiła ujawnić, że od lat zmaga się z anemią, a jej stan pogorszył się do tego stopnia, że lekarz postawił sprawę jasno: ,,Jest pani niedotleniona. Niedokrwistość skraca życie.”

Zmagam się z anemią już od wielu lat. Raz było lepiej, raz gorzej. Ostatnie badania wyszły bardzo słabo. Ferrytyna, czyli magazyn żelaza, praktycznie zerowe. Mój lekarz powiedział: ,,Dość. Trzeba wreszcie znaleźć przyczynę” – napisała dziennikarka w emocjonalnym poście na Instagramie.

Anna Wendzikowska przeszła serię badań, w tym rezonans całego ciała, gastroskopię i kolonoskopię. Teraz czeka na wyniki biopsji dwunastnicy, by wykluczyć celiakię.

Celebrytka przyznała, że postanowiła wrócić do jedzenia mięsa, aby poprawić wyniki badań.

„Póki co, zgodnie z zaleceniem lekarza, wróciłam do jedzenia mięsa. Raz w tygodniu jem tatar albo steka. Lubię mięso, więc nie jest to dla mnie jakiś wielki problem” – przyznała.

Gwiazda podkreśla, że kluczowe w leczeniu anemii jest wchłanianie żelaza, które wspomaga obecność witaminy C w diecie. Stara się więc spożywać więcej cytrusów, papryki, jagód i kiwi.

Po dwóch miesiącach suplementacji żelaza moje wyniki bardzo się poprawiły. Czuję się 100 razy lepiej. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak mało mam energii, jaka jestem wiecznie zmęczona, dopóki nie zaczęłam leczyć tej anemii – wyznała.

Teraz dziennikarka ma nadzieję, że powrót do zdrowia pozwoli jej znów cieszyć się pełnią życia. Fani w komentarzach życzą jej dużo zdrowia i podkreślają, że temat anemii jest często bagatelizowany.

Myślicie, że ten temat zasługuje na więcej uwagi?