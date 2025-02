Anna Wendzikowska przez lata była twarzą wywiadów z gwiazdami w TVN-ie. To ona dostarczała widzom krótkie rozmowy z największymi nazwiskami świata filmu i muzyki. Jednak kulisy tej pracy wcale nie były takie różowe. W podcaście „WojewódzkiKędzierski” dziennikarka szczerze przyznała, ile dostawała za jeden wywiad. Jeśli ktoś myślał, że były to kokosy, to… może się nieco zdziwić.

Anna Wendzikowska zdradza, ile zarabiała w TVN! „Powiem wam, a co mi tam” – TYLE dostawała za wywiad z gwiazdą!

W rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim Anna Wendzikowska postanowiła przerwać milczenie i ujawnić, ile tak naprawdę zarabiała:

Płacą tylko za ten wywiad, który zostanie wyemitowany. Wiele nigdy nie ujrzało światła dziennego… Różnie płacił, a powiem wam, co mi tam. Zaczynało się to chyba od 700 zł, ale ja sobie wynegocjowałam 1,5 tys. zł– zdradziła.

Dziennikarka podkreśliła, że te „cztery minuty rozmowy” to nie tylko szybka pogawędka z gwiazdą, ale godziny podróży, przygotowań, a nawet praca podczas ciąży.

Wendzikowska zdradziła także, że często spotykała się z opinią, że w tych wywiadach nie chodzi o jakość rozmowy, ale o promocję filmu: ,,Ważne, żeby w tle był plakat. To mnie motywowało, żeby zadawać ciekawsze pytania i próbować zobaczyć człowieka za maską sławy „– przyznała.

No cóż, wygląda na to, że praca w TVN-ie nie była tak lukratywna, jak mogłoby się wydawać. Ale jedno jest pewne – nawet jeśli nie zarabiała milionów, to na pewno zgromadziła niezły katalog wspomnień i spotkań z gwiazdami.

A wy co sądzicie? 1,5 tys. zł to mało czy jednak sprawiedliwa stawka za taki wywiad?