„Taniec z Gwiazdami” zakończył się kilka dni temu, ale nie milkną echa finałowego odcinka. Kiedy wszyscy żyją wielkimi aferami, pojawiły się nowe informacje o zwycięzcy – Bagim.
Wielka afera po finale „Tańca z Gwiazdami”
Finał „Tańca z Gwiazdami” od kilku dni nie schodzi z nagłówków. Jubileuszowa edycja stała pod znakiem wielkich powrotów, ale także jeszcze większych afer. Oprócz fenomenalnych występów tanecznych fani dyskutują również o emocjonujących sytuacjach zza kulis programu. Obecnie najwięcej mówi się o rozstaniu Kasi Zillmann oraz jej wieloletniej partnerki – Julii Walczak, zwłaszcza w kontekście relacji wioślarki z jej partnerką taneczną z programu – Janją Lesar.
Jednak w centrum uwagi wciąż pozostaje także zwycięzca trzydziestej edycji – Mikołaj „Bagi” Bagiński. Teraz pojawiły się nowe wieści na temat jego świętowania po wygranej.
Mikołaj „Bagi” Bagiński wygrał „Taniec z Gwiazdami”
Mikołaj Bagiński i jego partnerka taneczna – Magda Tarnowska wygrali „Taniec z Gwiazdami”. Bagi odebrał nagrodę główną, czyli Kryształową Kulę oraz 200 tysięcy złotych, a jego partnerka 100 tysięcy złotych. Internetowy celebryta postanowił, że nagrodę przeznaczy na cele charytatywne – pieniądze z wygranej mają być wsparciem dla osób z zespołem Downa.
Pojawiły się jednak głosy, że wygrał nie ze względu na umiejętności taneczne, ale za popularność w sieci. Bagiński zażartował z tego w swoim stylu.
Kiedy musisz odesłać swoją Kryształową Kulę, bo okazało się, że jednak nie potrafisz tańczyć… Przynajmniej chwilę się nacieszyłem… – komentował w jednym z nagrań.
Bagi spędził z nią noc po wygranej w „Tańcu z Gwiazdami”
Internet zalały zdjęcia, nagrania i relacje z after party po finałowym odcinku serialu. Impreza była bardzo długa i wyczerpująca, ale jednocześnie naprawdę udana – nie brakowało na niej gwiazd znanych z okładek.
Spałem dosłownie jedną godzinę, ale wstałem na takiej energii… Czuję, jakby moje życie teraz płynęło – komentował Bagiński.
Bagi nie może się nacieszyć wygraną – jak przyznaje – z trofeum nie rozstał się nawet na noc!
W ogóle fun fact, Spałem dzisiaj z Kryształową Kulą. Serio, położyłem ją na poduszce obok, żeby obudzić się centralnie z widokiem na nią – opowiada.
Fani są zachwyceni jego sukcesem i świętują razem z nim.
Jechałem samochodem i też miałem na siedzeniu obok Kryształową Kulę. Patrzę na nią, mówię że chyba fajnie przeżywam życie po prostu
