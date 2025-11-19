„Taniec z Gwiazdami” zakończył się kilka dni temu, ale nie milkną echa finałowego odcinka. Kiedy wszyscy żyją wielkimi aferami, pojawiły się nowe informacje o zwycięzcy – Bagim.

Wielka afera po finale „Tańca z Gwiazdami”

Finał „Tańca z Gwiazdami” od kilku dni nie schodzi z nagłówków. Jubileuszowa edycja stała pod znakiem wielkich powrotów, ale także jeszcze większych afer. Oprócz fenomenalnych występów tanecznych fani dyskutują również o emocjonujących sytuacjach zza kulis programu. Obecnie najwięcej mówi się o rozstaniu Kasi Zillmann oraz jej wieloletniej partnerki – Julii Walczak, zwłaszcza w kontekście relacji wioślarki z jej partnerką taneczną z programu – Janją Lesar.

Jednak w centrum uwagi wciąż pozostaje także zwycięzca trzydziestej edycji – Mikołaj „Bagi” Bagiński. Teraz pojawiły się nowe wieści na temat jego świętowania po wygranej.

