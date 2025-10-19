Gwiazdy brylują na ściance „Tańca z Gwiazdami”! W kuluarach Marek Krupski z córką, Edyta Górniak, Anna Głogowska…
Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Julia Suryś...
/ 19.10.2025 /
AKPA
super, że na widowni tego odcinka był Stefano Terrazzino | 20 października 2025
Aż 3 kultowe choreografie Stefano w tym odcinku. A w założeniu miały być 4. Przy tym, że tańców w odcinku było 8 to daje prawie połowę. To pokazuje kto jest legendarnym tancerzem TzG. Gdyby było 9 to byłby jeszcze taniec współczesny Agnieszki Sienkiewicz i Stefano w wykonaniu Mai i Alberta. Skoro ich nie było to liczyłam choć na odtworzenie oryginału w formie filmiku. Tym bardziej, że ten taniec był w zwiastunie odcinka. Szkoda, że tak nie było. Finalnie więc były 4 choreografie z Polsatu i 4 z TVN czyli po równo, bo pierwotnie byłoby 5 do 4. Rumba Stefano i Kingi Rusin jest ikonicznym tańcem TzG. Z kolei z Agatą Kuleszą ogólnie stworzył pamiętną parę taneczną. Dobrze, że rumba Agaty trafiła do Wiktorii. Najlepsze możliwe ręce. Od 1. odcinka Wiktoria sposobem tańca i przekazywaniem w nim emocji przypomina mi właśnie Agatę. Stef robił zawsze świetne, mocno osadzone na tańcu, choreografie. Zarówno mając ponad 20, ponad 30, jak i ok. 40 lat. Jak się ma talent i kreatywność to ma się je zawsze. W tym odcinku wreszcie porządnie uhonorowano Stefano w tzg. W ogóle w edycji jubileuszowej jak ta, jeden odcinek powinien zostać poświęcony tancerzom. Choć w przypadku Stefano, na te jego 20 lat w Polsce, jeszcze lepsze byłoby zrobienie kolejnego odcinka w całości sygnowanego nim. Trochę tak jakby będzie, bo następny odcinek to ma być odcinek włoski. :)♥
Gośćja | 20 października 2025
pani iwona nie lubi starszych pan bo sama juz starsza pani ,fakt ze p basia nie tancuje i plecie ale karolak najgorszy i ten palec dla kogo
Filipek | 20 października 2025
A ta pani z tym czarnym nakryciem na glowe i ladnym lucky to kto ?