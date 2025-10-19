times-dark
Kozaczek
Programy TV

Gwiazdy brylują na ściance „Tańca z Gwiazdami”! W kuluarach Marek Krupski z córką, Edyta Górniak, Anna Głogowska…

Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Julia Suryś...

Marek Krupski Taniec Z Gwiazdami
/ 19.10.2025 /
Aurora
< Wróć do artykułu
Marek Krupski źródło AKPA

1 / 19

Marek Krupski
Na zdj.: Edyta Górniak, Fot. Piętka Mieszko/AKPA źródło AKPA

2 / 19

Edyta Górniak
Anna Głogowska-min źródło AKPA

3 / 19

Anna Głogowska
Ewa Kasprzyk źródło AKPA

4 / 19

Ewa Kasprzyk
Iwona Pavlović źródło AKPA

5 / 19

Iwona Pavlović
Maurycy Popiel, Sara Janicka-min źródło AKPA

6 / 19

Maurycy Popiel i Sara Janicka
Barbara Bursztynowicz, Michał Kassin-min źródło AKPA

7 / 19

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin
Izabela Skierska, Tomasz Karolak-min źródło AKPA

8 / 19

Izabela Skierska i Tomasz Karolak
Julia Suryś źródło AKPA

9 / 19

Julia Suryś
Tomasz Wygoda-min źródło AKPA

10 / 19

Tomasz Wygoda
Daria Syta, Aleksander Sikora źródło AKPA

11 / 19

Daria Syta i Aleksander Sikora
Rafał Maserak-min źródło AKPA

12 / 19

Rafał Maserak
Paulina Sykut-Jeżyna-min źródło AKPA

13 / 19

Paulina Sykut-Jeżyna
Albert Kosiński-min źródło AKPA

14 / 19

Albert Kosiński
Katarzyna Zillmann, Janja Lesar źródło AKPA

15 / 19

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
Taniec z Gwiazdami źródło AKPA

16 / 19

Magda Świder
Taniec z Gwiazdami źródło AKPA

17 / 19

"Taniec z Gwiazdami"
Taniec z Gwiazdami źródło AKPA

18 / 19

"Taniec z Gwiazdami"
FotTaniec z Gwiazdami źródło AKPA

19 / 19

"Taniec z Gwiazdami"
KOMENTARZE
< Wróć do artykułu Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

super, że na widowni tego odcinka był Stefano Terrazzino | 20 października 2025 Odpowiedz

Aż 3 kultowe choreografie Stefano w tym odcinku. A w założeniu miały być 4. Przy tym, że tańców w odcinku było 8 to daje prawie połowę. To pokazuje kto jest legendarnym tancerzem TzG. Gdyby było 9 to byłby jeszcze taniec współczesny Agnieszki Sienkiewicz i Stefano w wykonaniu Mai i Alberta. Skoro ich nie było to liczyłam choć na odtworzenie oryginału w formie filmiku. Tym bardziej, że ten taniec był w zwiastunie odcinka. Szkoda, że tak nie było. Finalnie więc były 4 choreografie z Polsatu i 4 z TVN czyli po równo, bo pierwotnie byłoby 5 do 4. Rumba Stefano i Kingi Rusin jest ikonicznym tańcem TzG. Z kolei z Agatą Kuleszą ogólnie stworzył pamiętną parę taneczną. Dobrze, że rumba Agaty trafiła do Wiktorii. Najlepsze możliwe ręce. Od 1. odcinka Wiktoria sposobem tańca i przekazywaniem w nim emocji przypomina mi właśnie Agatę. Stef robił zawsze świetne, mocno osadzone na tańcu, choreografie. Zarówno mając ponad 20, ponad 30, jak i ok. 40 lat. Jak się ma talent i kreatywność to ma się je zawsze. W tym odcinku wreszcie porządnie uhonorowano Stefano w tzg. W ogóle w edycji jubileuszowej jak ta, jeden odcinek powinien zostać poświęcony tancerzom. Choć w przypadku Stefano, na te jego 20 lat w Polsce, jeszcze lepsze byłoby zrobienie kolejnego odcinka w całości sygnowanego nim. Trochę tak jakby będzie, bo następny odcinek to ma być odcinek włoski. :)♥

Gośćja | 20 października 2025 Odpowiedz

pani iwona nie lubi starszych pan bo sama juz starsza pani ,fakt ze p basia nie tancuje i plecie ale karolak najgorszy i ten palec dla kogo

Filipek | 20 października 2025 Odpowiedz

A ta pani z tym czarnym nakryciem na glowe i ladnym lucky to kto ?

POLECANE DLA CIEBIE
Jest gorzej nie myśleliśmy. Albert Kosiński ujawnia, co się działo z Mają na treningach
Newsy Polscy celebryci Programy TV
Albert Kosiński Maja Bohosiewicz
Jest gorzej nie myśleliśmy. Albert Kosiński ujawnia, co się działo z Mają na treningach
Tancerz w wywiadzie dla naszego portalu ujawnia szokujące szczegóły tego, co działo się za kulisami programu.
Albert Kosiński zdradził, co naprawdę myśli o rezygnacji Mai Bohosiewicz! „Chciałbym tańczyć dalej”
Ale plota! Newsy Programy TV
Albert Kosiński Maja Bohosiewicz
Albert Kosiński zdradził, co naprawdę myśli o rezygnacji Mai Bohosiewicz! „Chciałbym tańczyć dalej”
Rezygnacja Mai Bohosiewicz z programu wywołała nieoczekiwane konsekwencje...
Olek Sikora i Daria Syta wiedzieli, że odpadną z „Tańca z Gwiazdami”? „Nie będę ściemniać…”
Newsy Polscy celebryci Programy TV
Aleksander Sikora Daria Syta
Olek Sikora i Daria Syta wiedzieli, że odpadną z „Tańca z Gwiazdami”? „Nie będę ściemniać…”
Mówią o zaskakującej umowie z Mają Bohosiewicz!
Widzowie OBURZENI werdyktem w „TzG”. Wskazali ofiarę, która powinna ODPAŚĆ
Newsy Programy TV
Taniec Z Gwiazdami
Widzowie OBURZENI werdyktem w „TzG”. Wskazali ofiarę, która powinna ODPAŚĆ
Kogo wymieniają?
Marcin Rogacewicz już się z niczym nie krępuje. Agnieszka wywija, a on trzyma dłoń na jej pośladkach
Programy TV
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Marcin Rogacewicz już się z niczym nie krępuje. Agnieszka wywija, a on trzyma dłoń na jej pośladkach
Nasz reporter uchwycił ich tuż przed występem, w chwili, gdy kamery jeszcze nie były włączone.
Edyta Górniak w „Tańcu z gwiazdami”. Nagle wtargnęła na scenę i nie potrafiła z niego zejść. Potem przepraszała!
Polscy celebryci Programy TV
Edyta Górniak Taniec Z Gwiazdami
Edyta Górniak w „Tańcu z gwiazdami”. Nagle wtargnęła na scenę i nie potrafiła z niego zejść. Potem przepraszała!
Przyszła wspierać uczestników, a dokładnie tę jedną parę.
Iwona Pavlović wytknęła Barbarze Bursztynowicz brak sylwetki tanecznej! Rafał Maserak szybko zareagował
Programy TV
Iwona Pavlović Rafał Maserak
Iwona Pavlović wytknęła Barbarze Bursztynowicz brak sylwetki tanecznej! Rafał Maserak szybko zareagował
Fani programu oburzeni tym komentarzem.
„Taniec z Gwiazdami”! Iwona Pavlović po raz pierwszy w tym sezonie wstała zza stołu po tym tańcu
Programy TV
Iwona Pavlović Taniec Z Gwiazdami
„Taniec z Gwiazdami”! Iwona Pavlović po raz pierwszy w tym sezonie wstała zza stołu po tym tańcu
Ten występ przejdzie do historii programu.
6. odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Takiego odcinka jeszcze nie było. Kto odpadł?
Programy TV
Polsat Taniec Z Gwiazdami
6. odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Takiego odcinka jeszcze nie było. Kto odpadł?
Relacja na żywo z odcinka.
Wielki powrót Agnieszki Woźniak-Starak do „DDTVN”! Widzowie oniemieli i już wydali werdykt…
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Agnieszka Woźniak-starak Dzień Dobry Tvn
Wielki powrót Agnieszki Woźniak-Starak do „DDTVN”! Widzowie oniemieli i już wydali werdykt…
Co za niespodzianka!
Polsat zdecydował, co się stanie po odejściu Mai Bohosiewicz. To ONA wraca do show?
Aktualności Newsy Programy TV
Maja Bohosiewicz Taniec Z Giwazdami
Polsat zdecydował, co się stanie po odejściu Mai Bohosiewicz. To ONA wraca do show?
Po rezygnacji jednej z uczestniczek "Tańca z Gwiazdami" pojawiło się jedno pytanie - kto zastąpi ją na parkiecie?
Monika Olejnik wściekła się na wizji programu: „Chciałabym, żeby państwo mnie więcej nie obrażali” (WIDEO)
Ale plota! Programy TV Skandale
Afera Monika Olejnik
Monika Olejnik wściekła się na wizji programu: „Chciałabym, żeby państwo mnie więcej nie obrażali” (WIDEO)
Ależ była gęsta atmosfera!
Ostre starcie między uczestnikami „Top Model”! Poszło o piersi
Programy TV
Top Model
Ostre starcie między uczestnikami „Top Model”! Poszło o piersi
Aż zawrzało po tej wpadce.
Gwiazdy na premierze filmu „Szpilka”! Wojtek Gola z dziewczyną, Lexy Chapiln z siostrą, Izu Ugonoh z żoną… (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci Programy TV
Artur Szpilka Izu Ugonoh
Gwiazdy na premierze filmu „Szpilka”! Wojtek Gola z dziewczyną, Lexy Chapiln z siostrą, Izu Ugonoh z żoną… (FOTO)
Łukasz Jurkowski, Paweł Tyburski, Monika Goździalska...
Gwiazdy na premierze serialu „Czarna śmierć”! Ilona Ostrowska, stylowa Anna Karczmarczyk, Stockinger… (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci Programy TV
Anna Karczmarczyk Czerwony Dywan
Gwiazdy na premierze serialu „Czarna śmierć”! Ilona Ostrowska, stylowa Anna Karczmarczyk, Stockinger… (FOTO)
Kuba Czekaj, Tomasz Ziętek...
Kaczorowska była z Marcinem na zakupach. Jak go zobaczyła w tych nowych spodniach to… straciła głowę!
Newsy Polscy celebryci Programy TV Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Kaczorowska była z Marcinem na zakupach. Jak go zobaczyła w tych nowych spodniach to… straciła głowę!
Wideo krąży po sieci.
 