Barbara Bursztynowicz przez 27 lat była związana z serialem TVP „Klan”. Widzowie pokochali ją za rolę Elżbiety Chojnickiej. Wcielała się w nią od samego początku, czyli od 1997 aż do 2025 roku. Niestety, po ponad dwóch dekadach zakończyła przygodę z telenowelą i zdecydowała się na udział w „Tańcu z gwiazdami”. Aktorka w nowym wywiadzie powiedziała, że ta decyzja wiele ją kosztowała. Poleciały łzy po policzkach!

Barbara Bursztynowicz w rozmowie z Wirtualną Polską jasno dała do zrozumienia, że wiele nerwów kosztowała ją decyzja o zakończeniu przygody z serialem „Klan”. Aktorka była bardzo związana z ekipą, z którą pracowała od 27 lat. Do dziś czuje, że musi przerobić pewnego rodzaju żałobę po rozstaniu z serialem i zawodzie widzów…

Bardzo wielu widzów zawiodłam, odchodząc z „Klanu”. Oni są bardzo z tego powodu smutni i ja to odczuwam w komentarzach na Instagramie oraz bezpośrednich spotkaniach. Bardzo liczą na to, że wrócę i jak mówię, że nie, to pojawia się wielki smutek. Ja też jestem z tego powodu smutna. […] Ja sobie też bardzo z tym nie radzę. To jest ogromne wyzwanie dźwigać taki zawód widzów i rozstanie z nimi. To też dla mnie jest ciężkie. Jest to rodzaj żałoby, którą muszę przeżyć — podsumowała Barbara Bursztynowicz.

