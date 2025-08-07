Barbara Bursztynowicz popłakała się na wizji! „Jestem w żałobie, którą muszę przeżyć”
Wspomniała o odejściu z "Klanu"...
Barbara Bursztynowicz przez 27 lat była związana z serialem TVP „Klan”. Widzowie pokochali ją za rolę Elżbiety Chojnickiej. Wcielała się w nią od samego początku, czyli od 1997 aż do 2025 roku. Niestety, po ponad dwóch dekadach zakończyła przygodę z telenowelą i zdecydowała się na udział w „Tańcu z gwiazdami”. Aktorka w nowym wywiadzie powiedziała, że ta decyzja wiele ją kosztowała. Poleciały łzy po policzkach!
Barbara Bursztynowicz bardzo przeżyła odejście z „Klanu”. Niewiarygodne, co usłyszała od widzów!
Barbara Bursztynowicz w rozmowie z Wirtualną Polską jasno dała do zrozumienia, że wiele nerwów kosztowała ją decyzja o zakończeniu przygody z serialem „Klan”. Aktorka była bardzo związana z ekipą, z którą pracowała od 27 lat. Do dziś czuje, że musi przerobić pewnego rodzaju żałobę po rozstaniu z serialem i zawodzie widzów…
Bardzo wielu widzów zawiodłam, odchodząc z „Klanu”. Oni są bardzo z tego powodu smutni i ja to odczuwam w komentarzach na Instagramie oraz bezpośrednich spotkaniach. Bardzo liczą na to, że wrócę i jak mówię, że nie, to pojawia się wielki smutek. Ja też jestem z tego powodu smutna. […] Ja sobie też bardzo z tym nie radzę. To jest ogromne wyzwanie dźwigać taki zawód widzów i rozstanie z nimi. To też dla mnie jest ciężkie. Jest to rodzaj żałoby, którą muszę przeżyć — podsumowała Barbara Bursztynowicz.
Później Barbara Bursztynowicz dodała, że wciąż nie umie się odnaleźć w nowej rzeczywistości bez „Klanu”. Cieszy się jednak z nowych projektów aktorskich i jak sama wyznaje — długo na nie czekała. Ma zamiar dać z siebie wszystko w „Tańcu z gwiazdami”.
Nie wiem, jak długo potrwa ta żałoba, ale ona będzie jeszcze trwała. Oswajam się z czymś, co było mi kiedyś bardzo bliskie. Gdzie zostawiłam kawałek swojego życia. Myślę, że jest to jednak jakieś usprawiedliwienie tego poruszenia. Jestem jednak aktorką, a nie postacią. Mimo to ta więź wciąż jednak między nami trwa i mam nadzieję, że tak będzie — podkreśliła Barbara Bursztynowicz.