Barbara Bursztynowicz pokazała dorosłą córkę. Oto Małgorzata Bursztynowicz!

Spójrzcie tylko, jak wygląda. Wyrosła na piękną brunetkę.

Barbara Bursztynowicz Dzieci Gwiazd Małgorzata Bursztynowicz Taniec Z Gwiazdami
/ 18.09.2025 /
EmEl
Barbara Bursztynowicz, fot. AKPA.

1 / 10

Barbara Bursztynowicz pokazała dorosłą córkę 

Barbara Bursztynowicz jest najstarszą uczestniczką jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. 

71-letnia aktorka zachwyciła widzów swoim wigorem na parkiecie show Polsatu. Teraz gościła w programie Krzysztofa Ibisza. Zabrała ze sobą piękną córkę…

Barbara Bursztynowicz, fot. AKPA.

2 / 10

Barbara Bursztynowicz pokazała dorosłą córkę 

Barbara Burtszynowicz nie kryła radości z powodu wyjątkowego wywiadu ze swoją córką — Małgorzatą. 

Aktorka przybyła do studia w eleganckiej, białej koszuli, do której dobrała wzorzyste spodnie.

Małgorzata Bursztynowicz, fot. Gałązka/AKPA.

3 / 10

Barbara Bursztynowicz pokazała dorosłą córkę 

Małgorzata Bursztynowicz z kolei postawiła na iście hipisowską stylizację. 

Widać, że młoda kobieta ma bardzo piękne, regularne rysy twarzy po mamie. Jednak z urody wcale nie jest do niej tak podobna!

Małgorzata Bursztynowicz, fot. Gałązka/AKPA.

4 / 10

Barbara Bursztynowicz pokazała dorosłą córkę 

Małgorzata Bursztynowicz świetnie połączyła bluzkę z delikatnymi wzorami z jasnobiałą spódnicą w kratę. 

Kobieta wyglądała bardzo oryginalnie w tym zestawie.

Barbara Bursztynowicz, Małgorzata Bursztynowicz, fot. AKPA.

5 / 10

Barbara Bursztynowicz pokazała dorosłą córkę 

Małgorzata Bursztynowicz jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych o specjalności architektura wnętrz ze scenografią.

Po studiach pracowała w branży modowej, tworząc kostiumy i projektując pod własną marką odzieżową.

Barbara Bursztynowicz, Małgorzata Bursztynowicz, fot. AKPA.

6 / 10

Barbara Bursztynowicz pokazała dorosłą córkę 

Panie nie zawsze miały dobrą relację. Był czas, kiedy nie odzywały się do siebie. Później jednak udało im się pokonać różnice i dziś traktują się po partnersku.

„Był czas, gdy rzeczywiście chciałam wpływać na jej decyzje, wtrącałam się. Dziś wiem, że to był błąd” — wyznała w wywiadzie dla ShowNewsa.

Barbara Bursztynowicz, Małgorzata Bursztynowicz, fot. AKPA.

7 / 10

Barbara Bursztynowicz pokazała dorosłą córkę 

Dziś na szczęście już się nie kłócą i chętnie wymieniają się swoimi spostrzeżeniami na temat otaczającej ich rzeczywistości.

Jednak swego czasu Barbara Bursztynowicz chciała ingerować w życie córki. Nie zgodziła się na to, aby jej pociecha poszła do zawodówki!

Małgorzata Bursztynowicz, fot. AKPA.

8 / 10

Barbara Bursztynowicz pokazała dorosłą córkę 

Aktorka znana z „Klanu” miała inny plan na życie córki. Małgorzata Bursztynowicz chciała jednak bardzo zostać krawcową.

Później jednak posłuchała mamę i poszła na studia na ASP. Dziś jest zadowoloną z życia kobietą, ponieważ ma własną markę odzieżową. Oprócz tego tworzy także kostiumy do spektakli teatralnych!

Barbara Bursztynowicz, fot. AKPA.

9 / 10

Barbara Bursztynowicz pokazała dorosłą córkę 

Barbara Bursztynowicz jest dumna ze zdolnej córki. Często podkreśla, że wiele się od niej uczy. 

Aktorka jednak czuje też, że jest autorytetem dla swojej dorosłej latorośli.

Barbara Bursztynowicz, Małgorzata Bursztynowicz, fot. AKPA.

10 / 10

Barbara Bursztynowicz pokazała dorosłą córkę 

Małgorzata Bursztynowicz jest dumna ze swojej mamy, że w dojrzałym wieku zdecydowała się na udział w „Tańcu z Gwiazdami”.

Marzy o tym, aby wygrała Kryształową Kulę i pokazała wszystkim, jak zdolną jest artystką.

