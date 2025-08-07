Kaczorowska już trenuje do „Tańca z gwiazdami”. Nie ćwiczy z Rogacewiczem…
Co za zaskoczenie!
Agnieszka Kaczorowska kolejny raz wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”. Jej udział w programie wciąż budzi spore emocje. Nie tylko ze względu na fakt, że rozwodzi się z wieloletnim mężem — Maciejem Pelą. Uwagę zwraca również informacja o tym, że najprawdopodobniej zatańczy w parze z obecnym ukochanym — Marcinem Rogacewiczem. Ostatnio pochwaliła się fanom kadrem z treningu. Nie tańczyła jednak w parze z aktorem!
Agnieszka Kaczorowska przebiera nóżkami przed „Tańcem z gwiazdami”. Trenuje jednak bez Rogacewicza!
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz według medialnych doniesień mają wspólnie powalczyć o Kryształową Kulę w „Tańcu z gwiazdami”. Dla wielu osób jest to nie lada gratka, ponieważ już od dawna są wspólnie widywani na spacerach, czy rodzinnych wyjściach.
Już wkrótce rozpoczną się poważne treningi do programu, ale aktorka znana z „Klanu” postanowiła zacząć przygotowania nieco wcześniej…
Agnieszka Kaczorowska jednak nie trenuje w towarzystwie obecnego partnera — Marcina Rogacewicz, a… ukochanych córek! Emilia, która urodziła się 26 lipca 2019 roku oraz Gabriela, która przyszła na świat 28 lipca 2021 roku są jej oczkami w głowie. To właśnie z nimi, gdy nie spędzają czasu z tatą, Agnieszka Kaczorowska uwielbia przebywać:
Pora się porozciągać, bo do edycji „Tańca z gwiazdami” mało czasu… — napisała Agnieszka Kaczorowska w relacji na Instagramie.