Agnieszka Kaczorowska kolejny raz wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”. Jej udział w programie wciąż budzi spore emocje. Nie tylko ze względu na fakt, że rozwodzi się z wieloletnim mężem — Maciejem Pelą. Uwagę zwraca również informacja o tym, że najprawdopodobniej zatańczy w parze z obecnym ukochanym — Marcinem Rogacewiczem. Ostatnio pochwaliła się fanom kadrem z treningu. Nie tańczyła jednak w parze z aktorem!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz według medialnych doniesień mają wspólnie powalczyć o Kryształową Kulę w „Tańcu z gwiazdami”. Dla wielu osób jest to nie lada gratka, ponieważ już od dawna są wspólnie widywani na spacerach, czy rodzinnych wyjściach.

Już wkrótce rozpoczną się poważne treningi do programu, ale aktorka znana z „Klanu” postanowiła zacząć przygotowania nieco wcześniej…

