Punktem zapalnym była medialna wojna na słowa, która rozpoczęła się zaraz po rozstaniu Allana i Nicol. Górniak zarzuciła rodzinie Pniewskich, że próbowali wykorzystać jej syna i „wybić się” na jej znanym nazwisku. Dodatkowo w jednym z wywiadów wspomniała o domniemanych długach ojca Nicol, który miałby żyć ponad stan.

Kiedy marzeniem narcyza są progi za wysokie na jego nogi, a zazdrość odbiera mu rozum, ale ma za to trzy wielkie talenty, życie na pokaz za wciąż pożyczane pieniądze, trzybiegunowe zakrzywianie rzeczywistości i zazdrość, próżność pomnożone o ilość długów przepisanych na swoich bliskich. Nie mój typ. Nie gniewam się – stwierdziła Edyta Górniak.

Nicol Pniewska odpowiada Allanowi i uderza w Edytę Górniak: „Matka jest chyba tylko w mediach, pod publikę”

Bart Pniewski szybko odpowiedział i to w ostrych słowach. Choć początkowo był wyraźnie niechętny do chwalenia się majątkiem, ostatecznie postanowił uchylić rąbka tajemnicy w rozmowie z „Faktem”. Największą dumą Pniewskiego ma być jego imponująca kolekcja, której wartość jak sam twierdzi robi wrażenie.

Nigdy nie lubiłem rozmawiać publicznie o pieniądzach i rzucać konkretnymi kwotami. Nie jest tajemnicą, że posiadam ogromną kolekcję ubrań i butów, które zbieram od lat. Jest jedną z największych w Europie, a może i świecie. Chętnie o niej opowiadam, bo to moja duma, nigdy jednak nie mówiłem o jej wartości, a ta jest ogromna. To ponad 5 mln zł. Mógłbym więc tylko z tych ciuchów żyć i nie pracować – mówił ojciec Nicol.

Edyta Górniak reaguje na zarzuty Pniewskiego. „Kiedy marzeniem narcyza są progi za wysokie na jego nogi”

Pniewski w odpowiedzi na zarzuty odnośnie długów przyznał także, że jego córka Nicol ma zabezpieczenie finansowe, a od małego miała dostęp do elitarnych szkół za granicą. Uczyła się w Los Angeles, a później przez rok uczęszczała do jednej z najbardziej prestiżowych placówek w Monako. I jak sam zaznaczył, nie byle z kim dzieliła ławkę.

Moimi bliskimi są moje dzieci i każde z nich jest już zabezpieczone. Posiadają swoje nieruchomości, daję im też możliwość najlepszego kształcenia. Nicol uczyła się w szkole w Los Angeles, potem przez rok w jednej z najbardziej prestiżowych szkół na świecie w Monako. W jej klasie był syn Ferrero, siedziała w ławce z synem Lavazzy. Jeżeli coś przepisuję na dzieci, to z myślą i ich dobrej i bezpiecznej przyszłości. Długów tu nie ma – mówi Bart i dodaje.

Bart Pniewski oskarża Górniak o stalking?! „Zapomniana diva, której zaloty odrzuciłeś”

Stylista odciął się też od zarzutów o rzekome „życie na pokaz”, które pojawiły się w kontekście jego publicznej aktywności. Zapytany o to, zareagował śmiechem, twierdząc, że to absurd.

Ubrania, buty, biżuterię zbieram od ponad 20 lat, to jest moja pasja, praca i jednocześnie inwestycja, bo każda z tych rzeczy nie ma wielkiego loga, które krzyczy i szybko traci na wartości. Wybieram modele, które z każdym rokiem są warte więcej. Trudno tu mówić o życiu na pokaz, skoro ciuchy i dodatki są pasją i źródłem mojego zarobkowania. Nie kupuję tego, by paradować na salonach, to jest moja praca – zakończył rozmowę Bart Pniewski.