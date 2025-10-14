Dziś (14 października) w jednym z warszawskich sądów odbyła się rozprawa Anny Muchy i Pauliny Smaszcz. Konflikt pań sięga jeszcze 2023 roku, a dziś przyszedł czas na sądowe porachunki. Niestety „kobieta petrada” nie dopisała swoją obecnością, czego aktorka raczej się nie spodziewała.

Smaszcz rozpływa się nad nowym ukochanym. Przy okazji wbiła szpilę Kurzajewskiemu!

Rozprawa sądowa Anny Muchy i Pauliny Smaszcz

Anna Mucha i Paulina Smaszcz to postacie doskonale znane w polskim show-biznesie. W 2023 roku między paniami doszło do spięcia, które zakończyło się rozprawą sądową.

Wszystko zaczęło się od tego, że „kobieta petarda” opublikowała w mediach społecznościowych treść wezwania do sądu, które wysłali do niej prawnicy Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. W dokumentach była też lista świadków wraz z ich danymi adresowymi w tym właśnie aktorki. Mucha uznała, że publiczne ujawnienie jej danych stanowi naruszenie, co zakończyło się pozwem.

Paulina Smaszcz w sukni z dekoltem do pępka. 52-latka odsłoniła wdzięki w odważnym wideo

Warto wspomnieć, że w tej sprawie zapadł już wyrok nakazowy, ale został wydany bez udziału stron, jednak po wniesieniu sprzeciwu konieczne było przeprowadzenie pełnej rozprawy. Dziś do sądu wstawiła się Anna Mucha, której towarzyszył adwokat oraz jej ukochany Jakub Wons.

Niestety na miejscu zabrakło Pauliny Smaszcz, co wywołało spore zaskoczenie. Niestety nie wiadomo również, jaki był powód jej nieobecności i czy był w jakiś sposób usprawiedliwiony.

Współczuję panu, ma pan źle napisany scenariusz i źle zagraną rolę – zwróciła się na miejscu Mucha do prawnika Smaszcz.

Tomasz Karolak przeprosił na wizji Annę Muchę! Poszło o ostry konflikt sprzed roku

O kwestię rozprawy zapytał obecny na miejscu portal „Pudelek”, któremu aktorka powiedziała:

Krok po kroku zmierzamy do tego, żeby prawo i sprawiedliwość zwyciężyły. Wyrok dziś nie zapadł, ale myślę, że jesteśmy bliżej niż dalej.

Jak podaje „Pudelek” wyrok dziś nie zapadł, a kolejna rozprawa ma mieć miejsce już 27 listopada. Czyżby tym razem w pełnym składzie?