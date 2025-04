Paulina Smaszcz i Katarzyna Cichopek to znane postaci polskiego show-biznesu, które we wtorek ponownie stanęły naprzeciw siebie, tym razem nie na medialnym froncie, a w sali sądowej. 15 kwietnia 2025 roku doszło do rozprawy w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga pomiędzy Pauliną Smaszcz, a Katarzyną Cichopek. Obecna partnerka Macieja Kurzajewskiego zarzuciła jego ex małżonce naruszenie dóbr osobistych, w tym ataki medialne czy rzekomo nieprawdziwe informacje rozpowszechniane na ich temat. W sądzie pojawiły się nie tylko Smaszcz i Cichopek, ale także Kurzajewski, który wspierał i nie odstępował na krok swojej ukochanej.

