Stan zdrowia Księżnej Kate od ponad roku budzi strach wśród jej poddanych. Kiedy nikt się tego nie spodziewał – do mediów trafiło ważne oświadczenie. Stacja BBC nie miała innego wyjścia. Trudny rok dla rodziny królewskiej Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej mają za sobą niezwykle ciężki rok – 2024 stanął pod znakiem chorób, niedowierzania i ciągłego strachu. Cały kraj zadrżał z powodu problemów zdrowotnych dwóch filarów monarchii – Króla Karola, pełniącego władzę po śmierci swojej matki, Elżbiety, a także Księżnej Kate – ulubienicy fanów, żony następcy tronu i matki jego dzieci. Choroba nowotworowa dotknęła aż dwie osoby, wywołując w kraju jeden z największych kryzysów ostatnich lat.

Głośna wpadka w trakcie obchodów święta 11 listopada Po długiej walce z wyniszczającą ich organizmy chorobą nowotworową, oboje członkowie rodziny królewskiej zaczęli wracać do swoich obowiązków, choć wciąż pozostają pod ścisłą opieką i kontrolą najlepszych lekarzy w państwie – z powodu ich stanu zdrowia oboje musieli zmienić część swoich dotychczasowych nawyków. Niedawno Księżna Kate pojawiła się na obchodach Dnia Pamięci – święto to poświęcone jest poległym żołnierzom, a obchodzone jest w dniu zakończenia I Wojny Światowej – 11 listopada. Nabożeństwo z okazji święta odbyło się w National Memorial Arboretum. Cały kraj obserwował relacjonowane przez wszelkie media obchody, jednak w trakcie obchodów doszło do pewnej wpadki.