BBC opublikowało oświadczenie ws. księżnej Kate. Świat zastygł, gdy puścili to na antenie
Stan zdrowia Księżnej Kate od ponad roku budzi strach wśród jej poddanych. Kiedy nikt się tego nie spodziewał – do mediów trafiło ważne oświadczenie. Stacja BBC nie miała innego wyjścia.
Trudny rok dla rodziny królewskiej
Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej mają za sobą niezwykle ciężki rok – 2024 stanął pod znakiem chorób, niedowierzania i ciągłego strachu. Cały kraj zadrżał z powodu problemów zdrowotnych dwóch filarów monarchii – Króla Karola, pełniącego władzę po śmierci swojej matki, Elżbiety, a także Księżnej Kate – ulubienicy fanów, żony następcy tronu i matki jego dzieci. Choroba nowotworowa dotknęła aż dwie osoby, wywołując w kraju jeden z największych kryzysów ostatnich lat.
Głośna wpadka w trakcie obchodów święta 11 listopada
Po długiej walce z wyniszczającą ich organizmy chorobą nowotworową, oboje członkowie rodziny królewskiej zaczęli wracać do swoich obowiązków, choć wciąż pozostają pod ścisłą opieką i kontrolą najlepszych lekarzy w państwie – z powodu ich stanu zdrowia oboje musieli zmienić część swoich dotychczasowych nawyków. Niedawno Księżna Kate pojawiła się na obchodach Dnia Pamięci – święto to poświęcone jest poległym żołnierzom, a obchodzone jest w dniu zakończenia I Wojny Światowej – 11 listopada.
Nabożeństwo z okazji święta odbyło się w National Memorial Arboretum. Cały kraj obserwował relacjonowane przez wszelkie media obchody, jednak w trakcie obchodów doszło do pewnej wpadki.
BBC przeprasza Księżną Kate
Dziennikarka BBC, Rajini Vaidyanathan znalazła się w ogniu krytyki po tym, co powiedziała komentując przebieg obchodów święta. Reporterka nazwała ją niepoprawnie Księżną „Kate Middleton”, co nie umknęło uwadze wielu Brytyjczyków. Pojawiły się liczne głosy oburzenia.
Przypomnienie dla BBC News, aby uświadomiła swoim prezenterom, że księżna Walii nie nazywa się „Kate Middleton” od 2011 r. Jej poprawny tytuł to Katarzyna, księżna Walii. Należy to poprawnie podawać – pisał Jim Shannon, jeden z brytyjskich parlamentarzystów.
Dla wielu tak mocna krytyka to wielka przesada, lecz teraz stacja odniosła się do całej sytuacji.
Podczas relacji z uroczystości upamiętniających Dzień Pamięci błędnie nazwaliśmy księżną Walii „Kate Middleton”. Były to błędy popełnione podczas transmisji na żywo, za które przepraszamy. W całej naszej relacji z Dnia Pamięci używaliśmy prawidłowego tytułu księżnej Katarzyny – czytamy w oświadczeniu brytyjskiego giganta.
Czy według was ta afera to przesada?
