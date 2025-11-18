Kuba Wojewódzki gościł we wtorkowym odcinku swojego show Viki Gabaor i Dorotę Szelągowską. Co ciekawe, dziennikarka w pewnym momencie zdradziła, jaki jest jej status. Okazuje się, że media przez lata błędnie opisywały szczegół dotyczący jej ślubu. Nagle Szelągowska zdemaskowała dziennikarza. Już teraz wiadomo, czy naprawdę jest po ślubie.

Kuba Wojewódzki w swoim programie gościł Dorotę Szelągowską. Dziennikarka w pewnym momencie poczuła się na siłach, żeby wyjaśnić wszystkim, ile ma za sobą ślubów i rozwodów. Okazuje się, że rozwodów było więcej niż ślubów! Wiemy dlaczego:

Mogę zdementować? Na jednego męża miałam dwa rozwody i dwa śluby wzięliśmy. Jeden był osobny cywilny i osobny kościelny. Co prawda, to nie jest rozwód kościelny, ale stwierdzenie nieważności małżeństwa, czyli, że ono nigdy nie zostało zawarte, zwane rozwodem kościelnym — podsumowała Dorota Szelągowska.

