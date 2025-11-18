Szelągowska zdemaskowała Wojewódzkiego. Oto cała prawda o jego ślubie
Kuba Wojewódzki gościł we wtorkowym odcinku swojego show Viki Gabaor i Dorotę Szelągowską. Co ciekawe, dziennikarka w pewnym momencie zdradziła, jaki jest jej status. Okazuje się, że media przez lata błędnie opisywały szczegół dotyczący jej ślubu. Nagle Szelągowska zdemaskowała dziennikarza. Już teraz wiadomo, czy naprawdę jest po ślubie.
Kuba Wojewódzki zdemaskowany przez Dorotę Szelągowska. Te słowa poszły mu w pięty!
Kuba Wojewódzki w swoim programie gościł Dorotę Szelągowską. Dziennikarka w pewnym momencie poczuła się na siłach, żeby wyjaśnić wszystkim, ile ma za sobą ślubów i rozwodów. Okazuje się, że rozwodów było więcej niż ślubów! Wiemy dlaczego:
Mogę zdementować? Na jednego męża miałam dwa rozwody i dwa śluby wzięliśmy. Jeden był osobny cywilny i osobny kościelny. Co prawda, to nie jest rozwód kościelny, ale stwierdzenie nieważności małżeństwa, czyli, że ono nigdy nie zostało zawarte, zwane rozwodem kościelnym — podsumowała Dorota Szelągowska.
Dorota Szelągowska przyłapała Kubę Wojewódzkiego na kłamstwie? Ależ go dociekliwie dopytała
Kuba Wojewódzki, gdy usłyszał słowa Doroty Szelągowskiej, to stwierdził, że sam „nigdy w życiu nie miał męża, ani żony”. Dziennikarka nie kryła zdziwienia słowami mężczyzny. Zapytała się go, czy aby nie kłamie i poprosiła, żeby Kuba Wojewódzki pokazał dłoń. Było na niej widać obrączkę:
Nie miałem ani męża, ani żony. Powiedziałem w czasie przeszłym (śmiech). Nic nie powiedziałem — tłumaczył się Kuba Wojewódzki.
Kto usidlił Kubę Wojewódzkiego? Dziennikarz jest już po ślubie
Kuba Wojewódzki nigdy nie potwierdził oficjalnie, że jest w związku. Chętnie jednak sugerował, że jest po ślubie w swoich programach i tajemniczych wpisach na Instagramie. Medialnie jest łączony z Żanetą Rosińską — prezenterką telewizyjną z „Dzień dobry TVN”.