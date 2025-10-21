David i Victoria Beckhamowie znów na celowniku, tym razem przez swój luksusowy dom w Cotswolds. Sąsiedzi są tak oburzeni jednym elementem ich posiadłości, że postanowili zgłosić sprawę oficjalnie. Wszystko wydało się przez dokument Netfliksa!

Beckhamowie w konflikcie z sąsiadami! Sprawa trafiła do władz

Rodzina Beckhamów, która zwykle pojawia się w mediach w związku z sukcesami zawodowymi lub rodzinnymi wydarzeniami, tym razem znalazła się w niecodziennej sytuacji. Ich luksusowa posiadłość w Cotswolds stała się powodem poważnego konfliktu z sąsiadami, a cała sprawa trafiła już na biurko lokalnych władz.

Jak donosi brytyjski „The Sun”, problemem okazała się prywatna plaża, którą para stworzyła przy swojej posiadłości. Mieszkańcy okolicy nie kryją oburzenia i twierdzą, że Beckhamowie mogli naruszyć przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego.

To miejsce zupełnie nie pasuje do otoczenia. Sąsiedzi są oburzeni i uważają, że Beckhamowie naruszyli zasady – cytuje informatora brytyjski dziennik.

Sprawa została oficjalnie zgłoszona do lokalnych władz, które potwierdziły otrzymanie zawiadomienia i zapowiedziały dokładne zbadanie całej sytuacji.

Rada dzielnicy zapowiedziała, że przyjrzy się legalności powstania plaży. Pod lupę trafi przede wszystkim to, czy miejsce relaksu było uwzględnione we wniosku o budowę oraz czy nie doszło do złamania obowiązujących wytycznych związanych z tworzeniem zbiorników wodnych i utrzymaniem naturalnego krajobrazu. Wcześniej przy domu powstało już prywatne jezioro, a teren ozdabiał namiot w stylu safari, co również wzbudzało kontrowersje wśród lokalnej społeczności.

To nie pierwszy raz, gdy słynna para popada w konflikt z mieszkańcami okolicy. Wcześniej, tuż po przeprowadzce do Miami, pojawiały się informacje, że niektórzy sąsiedzi czuli się niepewnie w związku z obecnością tak znanych osób w swojej społeczności.

Na domiar złego, rodzina mierzy się również z wewnętrznymi napięciami. Jak donoszą media, najstarszy syn Brooklyn Beckham, przebywając zaledwie kilka kilometrów od rodzinnego domu, nie odwiedził ani rodziców, ani rodzeństwa. Jego słowa: „Przylecę ponownie do Londynu tylko po to, żeby to zrobić”, w kontekście odwiedzenia ulubionej restauracji, zostały odebrane jako wyraźny sygnał, że nie zamierza szukać pojednania z bliskimi.

Czy Beckhamowie poradzą sobie z narastającymi problemami? Jak zakończy się sprawa z prywatną plażą? Lokalne władze zapowiedziały szybkie wyjaśnienie całej sytuacji, a fani z niepokojem obserwują rozwój wydarzeń.