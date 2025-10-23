Znów zapytali o romans Davida Beckhama. Stanowcza odpowiedź Victorii: „Rozmawialiśmy o tym”
Było czuć dyskomfort u byłej spicetki...
Victoria i David Beckhamowie świętowali ostatnio 26. rocznicę ślubu. Para od lat tworzy zgrane małżeństwo. Doczekali się również narodzin trójki synów: Romeo Jamesa, Cruza oraz Brooklyna Beckham, który obecnie nie utrzymuje kontaktów z rodzicami. To nie koniec mrocznych doniesień na temat życia piłkarskiej rodziny. Swego czasu pojawiały się w sieci plotki o romansie piłkarza z asystentką. Victoria Beckham w końcu odniosła się do sprawy.
Victoria Beckham szczerze o romansie Davida Beckhama. Czy faktycznie miał miejsce?
Victoria Beckham gościła w podkaście „Call Her Daddy”. Prowadząca zapytała ją w pewnym momencie o plotki na temat romansu, którego miał dopuścić się David Beckham. Piłkarz miał romansować ze swoją asystentką — Rebeccą Loos w 2004 roku. Victoria Beckham tak to skomentowała:
Wiesz… Tyle nam się przytrafiło, a rozmawialiśmy o tym, bo niedawno obchodziliśmy 26. rocznicę ślubu i, nawiasem mówiąc, ludzie mówili, że to się nie uda […]. Mieliśmy mnóstwo przeciwności losu, ale zawsze byliśmy razem i po prostu radziliśmy sobie z tą cholerną burzą — zdradziła projektantka mody.
To nie pierwsze kłopoty w życiu Victorii i Davida Beckhamów. Urwany kontakt z synem spędza im sen z powiek…
Mimo że para nigdy wprost nie odniosła się do plotek na temat romansu Davida Beckhama, to teraz zamartwiają się zupełnie inną rzeczą. Od dłuższego czasu nie mają kontaktu ze swoim najstarszym synem — Brooklynem Beckhamem. Mężczyzna odkąd poślubił Nicolę Peltz, to stopniowo oddalał się od rodziców.
Wszystko zaczęło się od przygotowań do ślubu, kiedy to Victoria Beckham zaoferowała swoją pomoc pannie młodej. Nicola Peltz początkowo była przeszczęśliwa, ale później panie nie mogły znaleźć wspólnego języka i w końcu kobieta zdecydowała się na pomoc innej osoby. To nie spodobało się Victorii Beckham.
Później było wiele sytuacji rodzinnych, w których zabrakło obecności Brooklyna Beckhama z żoną Nicolą Peltz. Nie pojawili się między innymi na 26, rocznicy ślubu Davida i Victorii Beckhamów. Nie było ich także na 50. urodzinach Davida Beckhama.