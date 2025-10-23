Victoria i David Beckhamowie świętowali ostatnio 26. rocznicę ślubu. Para od lat tworzy zgrane małżeństwo. Doczekali się również narodzin trójki synów: Romeo Jamesa, Cruza oraz Brooklyna Beckham, który obecnie nie utrzymuje kontaktów z rodzicami. To nie koniec mrocznych doniesień na temat życia piłkarskiej rodziny. Swego czasu pojawiały się w sieci plotki o romansie piłkarza z asystentką. Victoria Beckham w końcu odniosła się do sprawy.

Victoria Beckham szczerze o romansie Davida Beckhama. Czy faktycznie miał miejsce?

Victoria Beckham gościła w podkaście „Call Her Daddy”. Prowadząca zapytała ją w pewnym momencie o plotki na temat romansu, którego miał dopuścić się David Beckham. Piłkarz miał romansować ze swoją asystentką — Rebeccą Loos w 2004 roku. Victoria Beckham tak to skomentowała:

Wiesz… Tyle nam się przytrafiło, a rozmawialiśmy o tym, bo niedawno obchodziliśmy 26. rocznicę ślubu i, nawiasem mówiąc, ludzie mówili, że to się nie uda […]. Mieliśmy mnóstwo przeciwności losu, ale zawsze byliśmy razem i po prostu radziliśmy sobie z tą cholerną burzą — zdradziła projektantka mody.

