Za nami 67. gala rozdania nagród Grammy. Tegoroczną wygraną była między innymi Beyonce, która była nominowana w aż 11 kategoriach, a wygrała w trzech: „Najlepszy Występ Duetu/Grupy – Muzyka Country”, „Album roku” oraz „Najlepszy Album – Muzyka Country”. To ogromne wyróżnienie zyskała za sprawą swojego nowego albumu „Cowboy Carter”. Gdy wzruszona piosenkarka weszła na scenę, by odebrać nagrodę, pełna wzruszenia i zaskoczenia powiedziała:

Wow, naprawdę się tego nie spodziewałam. Chcę podziękować Bogu, że po tylu latach wciąż mogę robić to, co kocham.

Następnie dodała: „Chciałabym podziękować wszystkim niesamowitym artystom country, którzy zaakceptowali ten album. Tak ciężko nad nim pracowaliśmy. Myślę, że czasami gatunek jest słowem kodowym, które utrzymuje nas w naszym miejscu jako artystów, a ja chcę tylko zachęcić ludzi do robienia tego, co ich pasjonuje i do pozostania wytrwałym”.

Beyonce z nagrodą Grammy za „Album Roku”. Internauci nie kryli swojego oburzenia

Jednocześnie przypominamy, że artystka od początku swojej kariery ma na koncie aż 35 nagród Grammy i 99 nominacji. Do „kolekcji” brakowało jej dotychczas tylko nagrody w kategorii „Album Roku”, za który statuetki zgarniali jej sprzed nosa inni artyści. Rok temu głos w tej sprawie zabrał nawet sam Jay-Z, który odbierając nagrodę Grammy za wkład w przemysł muzyczny, wspomniał o swojej „niedocenionej” żonie:

Nie chcę zawstydzać tej młodej damy, ale może ona się pochwalić większą liczbą nagród Grammy od innych, jednak i tak nigdy nie wygrała w kategorii „album roku”. Chyba coś tu nie gra – mówił.

Szybko okazało się, że wygrana Beyonce w kategorii „Najlepszy Album – Muzyka Country” wywołał ogromone oburzenie wśród internautów, którzy już węszą spisek. W sieci nie brak niezadowolonych komentarzy sugerujących, że wygrana Beyonce była z góry ustawiona i gwiazda nie zasłużyła na statuetkę:

Beyonce to kupiła

Wszyscy wiemy, dlaczego to wgrała „Cowboy Carter” był klapą. Ile wam zapłaciła?

Zupełnie niezasłużone

Ciekawe, kto zagroził komisji wyborczej, bo ktoś już w zeszłym roku mówił na scenie o albumie roku

Grammy są wykupione

Zachowuj się tak, jakbyś nie zapłaciła za to

Jay-Z się żali, bo Beyonce nigdy nie wygrała w kategorii album roku, rok później wygrywa dzięki słabemu albumowi country

Fakt, że ona nawet nie jest zaskoczona

Beyonce podpadła również fanom Billie Eilish, Taylor Swift i Sabriny Carpenter, których albumy również zostały nominowane, jednak Beyonce „ograbiła je” z nagrody.

