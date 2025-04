Obłędnie ubrane gwiazdy na Gali Top Seriale 2025! Blanka Lipińska w objęciach ukochanego, uwodzicielska Warnke (FOTO)

Autorka erotyków udostępniła opcję zadawania pytań na Instagramie, gdzie odpowiadała na kwestie nurtujące fanki. Jedna z nich dotyczyła niedawnego liftingu twarzy. Okazuje się, że Blanka Lipińska długo zastanawiała się nad liftingiem twarzy, ponieważ jest to bardzo wymagająca operacja plastyczna, która na stałe zmienia rysy twarzy:

By­łam prze­ra­żo­na, zwłasz­cza że pro­fe­sor jest ty­pem le­ka­rza, któ­ry nie bę­dzie cię na­ma­wiał, a po­wie o wszyst­kim, co mo­że cię spo­tkać. Od cza­su pierw­szej kon­sul­ta­cji (30 stycz­nia) aż do dnia za­bie­gu my­śla­łam o nim 30-50 ra­zy dzien­nie, codzien­nie. Bo wie­cie, to jest jed­nak twarz, te­go nie ukry­jesz, to mu­si być zro­bio­ne do­brze. Ca­ły czas jesz­cze je­stem w lek­kim stre­sie, bo ta twarz codzien­nie jest in­na, dziś obrzęk tu, ju­tro tam. Do­pie­ro za kil­ka ty­go­dni bę­dę mo­gła odpo­wiedzieć na py­ta­nie, czy je­stem zadowolona — podsumowała Blanka Lipińska.