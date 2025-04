Blanka Lipińska dostała swój program na Amazonie Prime „(Nie)Poradnik turystyczny”, w którym razem z życiowym partnerem Pawłem Baryłą i przyjacielem pokazywała nieznane zakątki różnych miejsc na świecie. Show spotkało się z dobrym odbiorem ze strony publiczności, ponieważ otrzymało nagrodę na gali Top Seriale. Mimo współpracy z Amazonem pisarka krytycznie odniosła się do ich ostatniego reality show „The 50”. Szczerze powiedziała, co o nim myśli…

Autorka erotyków opublikował w sieci serię relacji, na których podzieliła się wiadomością, jak celebruje wolną niedzielę. Blanka Lipińska postanowiła razem z ukochanym obejrzeć reality show Amazona „The 50”. Nie kryła zażenowania nowym programem dostępnym na serwisie streamingowym:

Ja na przykład wiem, kto jest kim może w przypadku 6-8 osób na 50. Reszta jest dla mnie no name. Ale już po wstępie wiem, że to będzie ciężki kaliber… — zaczęła Blanka Lipińska.